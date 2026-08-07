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Eventi | 07 agosto 2026, 11:19

Bordighera, la programmazione cinematografica di agosto

In fase di definizione il calendario delle proiezioni cinematografiche per il mese di agosto presso le sale di Bordighera, che proporrà un'ampia scelta di pellicole tra animazione, avventura e commedia

Bordighera, la programmazione cinematografica di agosto

Ecco la programmazione cinematografica di agosto presso la Sala Olimpia Liberty e la Multisala Zeni di Bordighera.

Programmazione della Sala Olimpia Liberty

Presso la Sala Olimpia Liberty (telefono 0184 261955) le proiezioni iniziano nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 agosto con il film "Odissea" alle ore 20:30. Dopo la chiusura del lunedì 10 agosto, la medesima pellicola viene riproposta martedì 11 e mercoledì 12 agosto sempre alle 20:30. Si prosegue giovedì 13 e venerdì 14 agosto con la commedia "A cena col dittatore" alle ore 21:00. Nel weekend di Ferragosto, sabato 15 e domenica 16 agosto, la sala propone "Pecore sotto copertura" con un doppio spettacolo alle ore 18:30 e 21:00. A seguito di due giorni di chiusura previsti per lunedì 17 e martedì 18 agosto, la programmazione riprende da mercoledì 19 fino a domenica 23 agosto con il film d'animazione "Oceania", in proiezione alle 18:30 e alle 21:00. La struttura osserverà poi un turno di chiusura lunedì 24 agosto.

Programmazione della Multisala Zeni

La Multisala Zeni (telefono 0184 633601) articola l'offerta su due sale cinematografiche.

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto, la Sala 1 propone "Spider Man – Brand New Day" con tre spettacoli distribuiti alle ore 16:00, 18:30 e 21:15. Dopo la chiusura di lunedì 10 agosto, la stessa pellicola resta in programmazione da martedì 11 a venerdì 14 agosto alle ore 21:00. Il cinema rimane chiuso sabato 15 agosto, mentre riapre domenica 16 agosto con la proiezione di "Spider Man – Brand New Day" alle ore 21:00. Dopo la pausa di lunedì 17 e martedì 18 agosto, il film sull'uomo ragno viene proiettato nuovamente da mercoledì 19 a domenica 23 agosto alle ore 21:00, precedendo la chiusura prevista per lunedì 24 agosto.

In Sala 2 il programma rispecchia la Sala 1 nella prima metà del mese, con la proiezione di "Spider Man – Brand New Day" sabato 8 e domenica 9 agosto alle 16:00, 18:30 e 21:15, e da martedì 11 a venerdì 14 agosto oltre a domenica 16 agosto alle ore 21:00 (con chiusure lunedì 10 e sabato 15 agosto). Successivamente alla pausa di lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Sala 2 cambia programmazione da mercoledì 19 fino a domenica 23 agosto presentando la pellicola "Robin Hood - Il prezzo del sangue" con spettacolo unico alle ore 21:00. Anche per la Sala 2 è fissata la chiusura nella giornata di lunedì 24 agosto.

Redazione

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