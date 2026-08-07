Bordighera, la programmazione cinematografica di agosto

Ecco la programmazione cinematografica di agosto presso la Sala Olimpia Liberty e la Multisala Zeni di Bordighera.

Programmazione della Sala Olimpia Liberty

Presso la Sala Olimpia Liberty (telefono 0184 261955) le proiezioni iniziano nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 agosto con il film "Odissea" alle ore 20:30. Dopo la chiusura del lunedì 10 agosto, la medesima pellicola viene riproposta martedì 11 e mercoledì 12 agosto sempre alle 20:30. Si prosegue giovedì 13 e venerdì 14 agosto con la commedia "A cena col dittatore" alle ore 21:00. Nel weekend di Ferragosto, sabato 15 e domenica 16 agosto, la sala propone "Pecore sotto copertura" con un doppio spettacolo alle ore 18:30 e 21:00. A seguito di due giorni di chiusura previsti per lunedì 17 e martedì 18 agosto, la programmazione riprende da mercoledì 19 fino a domenica 23 agosto con il film d'animazione "Oceania", in proiezione alle 18:30 e alle 21:00. La struttura osserverà poi un turno di chiusura lunedì 24 agosto.

Programmazione della Multisala Zeni

La Multisala Zeni (telefono 0184 633601) articola l'offerta su due sale cinematografiche.

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto, la Sala 1 propone "Spider Man – Brand New Day" con tre spettacoli distribuiti alle ore 16:00, 18:30 e 21:15. Dopo la chiusura di lunedì 10 agosto, la stessa pellicola resta in programmazione da martedì 11 a venerdì 14 agosto alle ore 21:00. Il cinema rimane chiuso sabato 15 agosto, mentre riapre domenica 16 agosto con la proiezione di "Spider Man – Brand New Day" alle ore 21:00. Dopo la pausa di lunedì 17 e martedì 18 agosto, il film sull'uomo ragno viene proiettato nuovamente da mercoledì 19 a domenica 23 agosto alle ore 21:00, precedendo la chiusura prevista per lunedì 24 agosto.

In Sala 2 il programma rispecchia la Sala 1 nella prima metà del mese, con la proiezione di "Spider Man – Brand New Day" sabato 8 e domenica 9 agosto alle 16:00, 18:30 e 21:15, e da martedì 11 a venerdì 14 agosto oltre a domenica 16 agosto alle ore 21:00 (con chiusure lunedì 10 e sabato 15 agosto). Successivamente alla pausa di lunedì 17 e martedì 18 agosto, la Sala 2 cambia programmazione da mercoledì 19 fino a domenica 23 agosto presentando la pellicola "Robin Hood - Il prezzo del sangue" con spettacolo unico alle ore 21:00. Anche per la Sala 2 è fissata la chiusura nella giornata di lunedì 24 agosto.