Sanremo, prorogata al 3 settembre la mostra “Ho paura del buio” allestita alla Galleria civica della Pigna

E’ stata prorogata al 3 settembre la mostra di Elvis Furlan, dal titolo “Ho paura del buio”, allestita alla Galleria civica della Pigna in via Palma 16 (orario dalle 18 alle 22)

La mostra, che ha ricevuto un ampio consenso di pubblico, presenta elementi di vita comune e richiami storici che riportano alla vita di un tempo.

“Le opere - spiega Elvis Furlan - prendono forma da immagini appartenute alla mia famiglia ma rinunciano al racconto privato per cercare qualcosa di più fragile e universale. La memoria si dissolve, si sovrappone, si deforma. Ciò che resta non è il ricordo di qualcuno ma la possibilità che ogni volto diventi il nostro. Il buio non è una fine. È lo spazio in cui le immagini perdono il loro nome e iniziano una seconda vita. Qui il tempo smette di essere una linea e diventa una materia che si piega, si stratifica, ritorna. Ogni opera è una soglia tra presenza e assenza, tra ciò che è stato e ciò che continua ostinatamente ad abitare il nostro sguardo”.

La mostra ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sanremo.