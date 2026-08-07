Una serata dedicata alla socialità, alla partecipazione e alla condivisione: Ventimiglia propone “Giovani da più anni” (Foto)

Una serata dedicata alla socialità, alla partecipazione e alla condivisione verrà proposta mercoledì 12 agosto alle 20:30 al Belvedere Resentello a Ventimiglia in occasione della Festa Nazionale degli Anziani.

“Giovani da più anni”, che sarà introdotto dall’assessore ai Servizi Sociali Milena Raco, prevede attività ricreative, balli di gruppo, mazurka, valzer e tango in un momento di festa e aggregazione dedicato alla comunità. A conclusione dell’evento si terrà la premiazione delle migliori performances. Per tutti i partecipanti è comunque previsto un gadget omaggio.

L'evento è organizzato dal comune di Ventimiglia con l’Assessorato alle Politiche Sociali.