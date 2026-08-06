Perinaldo, Marco Reghezza protagonista della Rassegna Letteraria: venerdì presenta il pluripremiato "De bello pucciniano"

Prosegue la 5ª Rassegna Letteraria 2026 "... Seconda stella a destra..." organizzata alla Biblioteca Comunale di Perinaldo. Il nuovo appuntamento è in programma domani alle 17.30 e vedrà protagonista il compositore taggese Marco Reghezza, che presenterà al pubblico il suo volume "De bello pucciniano" (Lulu.com). Un incontro pensato non soltanto per gli appassionati di musica e melodramma, ma anche per tutti i curiosi interessati alla cultura tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, attraverso una lettura originale dell'opera di Giacomo Puccini e del rapporto tra creatività e inconscio.

Il volume ha raccolto importanti riconoscimenti e apprezzamenti da parte di autorevoli personalità del panorama musicale e culturale internazionale. Tra coloro che hanno espresso il proprio consenso figurano grandi interpreti del teatro lirico come Carlos Alvarez, Leone Magiera e Andrea Elena, musicologi quali Renzo Cresti e Cesare Guzzardella, oltre al noto didatta Carlo Delfrati e alla prestigiosa associazione culturale "Dante" di Anversa. Un percorso che ha portato il libro a essere presentato anche a Radio Vaticana, nel corso della trasmissione "L'Arpeggio", oltre che in università, conservatori, ai "Martedì Letterari" del Casinò di Sanremo e in numerose fiere del libro.

Nel corso dell'incontro, Reghezza illustrerà con un linguaggio semplice e divulgativo la tesi sviluppata nel volume, soffermandosi su quella che definisce una fissazione inconscia che avrebbe influenzato profondamente la produzione pucciniana. Secondo questa lettura, il compositore lucchese avrebbe inizialmente sacrificato la figura femminile nelle prime sei opere, per poi concentrare questa forza inconscia sui protagonisti maschili nelle sei produzioni successive. Da qui nasce anche il titolo del libro, "De bello pucciniano", che identifica la "guerra" combattuta per anni da Puccini contro il proprio inconscio.

L'opera si rivolge a un pubblico ampio, andando oltre gli specialisti della lirica. L'analisi proposta si inserisce infatti nel più vasto contesto culturale di un'epoca in cui il ruolo dell'inconscio influenzò profondamente artisti e intellettuali come Ciaikovsky, Mahler, Pascoli, D'Annunzio, Freud, Wilde, Proust e Munch. A chiudere il volume è inoltre un contributo del professor Jacopo Marchisio, regista teatrale ed esperto di melodramma, che arricchisce ulteriormente il lavoro con una riflessione conclusiva dedicata all'opera pucciniana.

A confermare il valore del libro è arrivato anche il 2° premio al "Contropremio Carver" 2025 di Lucca, concorso organizzato da Prospektiva Rivista Letteraria che valorizza le migliori pubblicazioni italiane. Marco Reghezza, docente di Teoria, Analisi e Composizione al liceo musicale "Bruno" di Albenga, accompagnerà il pubblico in un percorso tra musica, psicologia e storia della cultura, offrendo una chiave di lettura originale dell'universo pucciniano all'interno di un appuntamento che si inserisce nel calendario culturale estivo della Biblioteca Comunale di Perinaldo.