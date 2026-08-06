Bordighera, successo per "I Giochi di una volta": corso Italia si conferma cuore dell'estate con centinaia di partecipanti

Dopo il successo di BordiQuadro, anche "I Giochi di una volta" ha richiamato un'ampia partecipazione nel cuore di Bordighera, confermando il gradimento del calendario "Estate in Corso" promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre. Per un'intera giornata corso Italia si è trasformato in una grande area dedicata al divertimento, dove bambini, ragazzi e adulti hanno potuto riscoprire il fascino dei giochi tradizionali. La nuova isola pedonale ha accolto famiglie, residenti e turisti, diventando ancora una volta un luogo di incontro e condivisione nel pieno della stagione estiva.

L'iniziativa ha proposto sessanta postazioni dedicate ai giochi che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni. Dalle trottole alle biglie, passando per campana, birilli, cavallini a dondolo e molte altre attività della tradizione, il pubblico ha avuto l'opportunità di mettersi alla prova riscoprendo un modo di giocare semplice e coinvolgente. L'obiettivo dell'evento era quello di favorire momenti di socialità lontani dagli schermi, valorizzando esperienze capaci di unire grandi e piccoli in un'unica grande piazza all'aperto.

La manifestazione rappresenta il secondo appuntamento di "Estate in Corso", il programma con cui il Comune punta a valorizzare la nuova configurazione di corso Italia, rendendola un punto di riferimento per la vita cittadina durante i mesi estivi. Dopo il successo riscosso da BordiQuadro, che aveva trasformato la via in un atelier a cielo aperto con oltre 640 partecipanti, anche questa iniziativa ha confermato l'interesse del pubblico per eventi pensati per vivere gli spazi urbani in modo diverso, all'insegna della partecipazione e dell'intrattenimento.

L'amministrazione comunale proseguirà ora con i prossimi appuntamenti inseriti nel calendario estivo, con l'obiettivo di mantenere vivo il centro cittadino anche nelle settimane di agosto. L'idea è quella di consolidare corso Italia come luogo di aggregazione per residenti e visitatori, attraverso iniziative rivolte a tutte le fasce d'età e capaci di rafforzare l'identità del salotto cittadino. Una strategia che, dopo i primi due eventi, sembra aver già trovato un riscontro positivo da parte del pubblico.