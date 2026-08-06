Scoprire il territorio, Soldano ospita 'Ipnosi e vino' e 'Nelle nicchie del Rossese' (Foto)

Ultimi due appuntamenti della rassegna dedicata al vino. Fino al 7 agosto Soldano ospita la Rossese Experience Week.

Questa sera, il 6 agosto, alle 21 è prevista "Ipnosi e vino", un'esperienza sensoriale che unisce degustazione e suggestione con la psicologa e psicoterapeuta Patrizia Sciolla e il sommelier e degustatore Ais Giovanni Revello. "Un'occasione per scoprire il vino come mai percepito. Si potranno degustare cinque vini, due assaggi per ciascuno" - fa sapere il sindaco Antonio Fimmanò - "Si tratta dello stesso Rossese vissuto in due modi diversi per rivelare sfumature inaspettate".

Domani, il 7 agosto, dalle 19, invece, andrà in scena "Nelle nicchie del Rossese". "Un'occasione per scoprire il borgo, il fascino dei carruggi, l'eccellenza del Rossese e i sapori del territorio" - sottolinea il primo cittadino - "Un viaggio degustativo diffuso tra i banchi dei produttori e le piazze gastronomiche con una moltitudine di musicisti e generi diversi ad animare ogni angolo del centro storico".