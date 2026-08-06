Torneo di tiro alla balestra antica da banco, Ventimiglia torna nel passato con 'XL A Ludum Balistrae' (Foto)

Quarant’anni di storia, tradizione e competizione sportiva. A Ventimiglia torna il campionato di balestra antica da banco. Il XL A Ludum Balistrae andrà in scena questa sera, giovedì 6 agosto, alle 21, presso il Belvedere Resentello a Ventimiglia.

Cittadini e turisti potranno tornare indietro nel tempo ammirando il torneo di tiro alla balestra antica da banco tra le medievali conestegie armate dalle banderie di porta. "Una giornata dedicata alla storia, alla tradizione e alla passione per la balestra antica" - fa sapere la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia che rappresenta con orgoglio la Regione Liguria nei campionati nazionali e internazionali di balestra antica custodendo e tramandando un patrimonio storico fatto di impegno, precisione e spirito di appartenenza - "Un appuntamento imperdibile per riscoprire il fascino della tradizione medievale, tra storia, cultura e competizione sportiva".

L'evento, proposto dalla Compagnia Balestrieri della Città di Ventimiglia con il patrocinio del Comune, è a ingresso libero. "Da quarant’anni il Ludum Balistrae celebra l’identità storica di Ventimiglia, custodendo e tramandando l’antica arte del tiro con la balestra. Un appuntamento che unisce generazioni nel segno della cultura, dell’amicizia e dello spirito di appartenenza, rendendo omaggio alle radici medievali della città e alla passione della Compagnia Balestrieri" - ricordano gli organizzatori - "Una tradizione che continua. Un’eredità che guarda al futuro".