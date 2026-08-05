A Pian di Nave arriva "Perchè Sanremo è Sanremo": 58 canzoni per un viaggio nella storia del Festival

Domani sera, a partire dalle 21.30, il palco di Pian di Nave a Sanremo ospiterà "Perchè Sanremo è Sanremo", concerto/spettacolo dedicato alla storia del Festival della Canzone Italiana. L’evento, prodotto da Provideoservice, nasce da un progetto avviato nel 2019 e cresciuto negli anni fino ad arrivare all’attuale formazione, con l’obiettivo di rendere omaggio ai grandi brani che hanno segnato la storia della musica italiana attraverso esibizioni completamente dal vivo. Lo spettacolo proporrà un vero e proprio viaggio nel tempo, con 58 brani selezionati tra i successi più rappresentativi della kermesse sanremese. Le canzoni non saranno eseguite integralmente, ma saranno riproposte in ordine cronologico, partendo da "Grazie dei fior", brano vincitore della prima edizione del Festival nel 1951, fino ad arrivare a "Per sempre sì", il brano trionfatore dell’ultima edizione. Nel corso della serata il pubblico potrà riascoltare alcuni dei pezzi più iconici della storia del Festival, da "Zingara" a "Almeno tu nell’universo", passando per "Con te partirò". Non mancheranno anche momenti più leggeri e coinvolgenti con brani come "La terra dei cachi" e "Zitti e buoni", in uno spettacolo capace di attraversare generi e generazioni diverse.

Un percorso musicale che abbraccia oltre settant’anni di storia italiana, ripercorrendo decenni di evoluzioni artistiche e culturali attraverso le canzoni che sono entrate nell’immaginario collettivo. "Perchè Sanremo è Sanremo" punta così a coinvolgere spettatori di tutte le età, unendo nostalgia, energia e la forza delle grandi melodie che hanno fatto conoscere il Festival in tutto il Paese. Sul palco saliranno alcuni tra i migliori musicisti della provincia di Imperia. La formazione sarà composta da Ramon Rossi alla batteria, Riccardo Sasso alle tastiere, Maurizio Dedoni al basso, Mauro Vero alla chitarra acustica e Riccardo D’Attis alla chitarra elettrica. Un gruppo di professionisti chiamato ad accompagnare le diverse atmosfere musicali dello spettacolo.

La parte vocale vedrà protagonisti quattro artisti sanremesi: Paolo Rossi, Luca Guerra, Selena Gaslini e Alessia Cava, tutti componenti della nazionale italiana che nel 2024 ha conquistato il titolo mondiale al campionato Performer World Cup. I cantanti si alterneranno tra interpretazioni soliste e momenti corali, scegliendo di volta in volta le soluzioni più adatte alle caratteristiche dei brani proposti. La durata complessiva dello spettacolo sarà di circa 130 minuti, durante i quali Pian di Nave si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla musica italiana. Un appuntamento pensato per celebrare il legame indissolubile tra Sanremo e il suo Festival, attraverso le canzoni che hanno accompagnato la storia del Paese e continuano ancora oggi a emozionare il pubblico.