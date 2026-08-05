Sanremo celebra la Madonna della Costa: al via le celebrazioni per la Patrona tra novena, fede e tradizione

Con l’inizio del mese di agosto torna a Sanremo uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cittadina: i festeggiamenti in onore di Nostra Signora della Costa, Patrona della città, in occasione della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Un momento che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare, richiamando ogni anno numerosi fedeli nella storica chiesa che domina la Pigna. Le celebrazioni della Novena, che accompagnano la città verso la giornata del 15 agosto, saranno predicate quest’anno da don Sueli Fornoni, Vicario Episcopale per la Liturgia. Il programma prevede diversi momenti di preghiera quotidiani, con la partecipazione delle parrocchie del Vicariato di Sanremo, chiamate ad animare le celebrazioni pomeridiane.

Il primo appuntamento pubblico è fissato per questa sera alle 21, con la tradizionale processione serale con lo stendardo della Madonna della Costa. Il corteo partirà dall’Oratorio di San Costanzo e si snoderà lungo via Tapoletti e via Galileo Galilei. La processione sarà guidata da monsignor Tomasz Kubiczek, Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Romana Rota. La Novena proseguirà ogni giorno secondo un calendario ormai consolidato: alle 6 il Santo Rosario, seguito alle 6.30 dalla Santa Messa presieduta da don Sueli Fornoni. Alle 8 sarà celebrata una seconda Messa, mentre nel pomeriggio alle 17.30 è previsto il Rosario e alle 18.00 la celebrazione eucaristica animata dalle diverse parrocchie del Vicariato.

La partecipazione delle comunità parrocchiali accompagnerà il cammino verso la festa patronale. Giovedì 6 agosto sarà la volta della parrocchia di San Pietro e Natività di Maria Vergine (Villetta), venerdì 7 agosto toccherà a San Rocco e San Lorenzo Martire (Solaro). Lunedì 10 agosto sarà presente la parrocchia di Nostra Signora della Mercede (San Martino), mentre martedì 11 agosto sarà protagonista Santa Maria degli Angeli. Il calendario proseguirà mercoledì 12 agosto con le parrocchie di San Siro, Annunciazione (Borgo) e San Giuseppe, mentre giovedì 13 agosto saranno coinvolte Nostra Signora del Rosario (Baragallo), San Giacomo, San Giovanni e San Romolo. Un percorso condiviso che prepara la comunità alla solennità mariana.

Il momento centrale sarà quello del 14 e 15 agosto, con la vigilia e la festa liturgica dell’Assunzione. Venerdì 14 agosto sono previste le celebrazioni alle 17.30 con il Santo Rosario e alle 18 con la Santa Messa della Vigilia, mentre alle 21 sarà celebrata la seconda Messa della Vigilia. Sabato 15 agosto, giorno della Solennità, il programma prenderà il via alle 6 con il Santo Rosario, seguito alle 6.30 dalla Santa Messa presieduta da don Sueli Fornoni e alle 8 dalla celebrazione eucaristica. Alle 10.30 si terrà la tradizionale investitura dei Consoli del Mare, appuntamento legato alla storia e alle tradizioni marinare della città.

Alle 11 si svolgerà la concelebrazione eucaristica solenne, presieduta da S.E.R. monsignor Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, con l’animazione musicale affidata alla Cappella Musicale Diocesana. Nel pomeriggio, alle 17.30, è previsto il Santo Rosario, mentre alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa conclusiva della giornata di festa. I festeggiamenti per Nostra Signora della Costa rappresentano ancora una volta un appuntamento capace di coinvolgere l’intera città, rinnovando un legame profondo tra Sanremo e la sua Patrona, in un periodo dell’anno in cui tradizione religiosa e identità cittadina si incontrano nella cornice suggestiva della Pigna.