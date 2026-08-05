Su Rai2 torna UnoJazz&Blues Festival 2026: Sanremo protagonista con le stelle del jazz internazionale

La grande musica torna protagonista su Rai2 con "UnoJazz&Blues Festival 2026", l’appuntamento televisivo dedicato al jazz e al blues internazionale che questa notte, alle 00.15, porterà sul piccolo schermo alcune delle più prestigiose stelle della scena mondiale. La trasmissione andrà in onda subito dopo "Radio2Live - Il cielo è sempre più blu", condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo, e racconterà le emozioni di uno degli eventi musicali più apprezzati del panorama europeo.

A guidare gli spettatori in questo viaggio tra improvvisazione, talento e grandi interpretazioni saranno Claudio Guerrini e Roberta Fontana, per la prima volta insieme alla conduzione di una serata dedicata a un festival che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel mondo del jazz. Un racconto televisivo fatto di esibizioni dal vivo, curiosità e approfondimenti, capace di valorizzare il legame tra musica, cultura e territorio. Sul palco dell’edizione 2026 saliranno alcuni tra i più importanti protagonisti del jazz contemporaneo. Tra gli ospiti il raffinato David Linx Quintet, il leggendario chitarrista John Scofield Trio, uno dei musicisti più influenti degli ultimi decenni come Kurt Rosenwinkel e la travolgente energia della Nils Landgren Funk Unit. Una parata di grandi interpreti che conferma il prestigio raggiunto dalla manifestazione.

Il momento più atteso sarà affidato alla straordinaria voce di Kurt Elling, che si esibirà insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo in un incontro tra jazz e musica sinfonica destinato a rappresentare uno dei passaggi più emozionanti della serata. Un connubio artistico che unisce tradizione orchestrale e libertà espressiva del jazz, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di grande intensità. "UnoJazz&Blues Festival 2026" accompagnerà così gli spettatori alla scoperta di un linguaggio musicale senza tempo, capace di rinnovarsi continuamente e di parlare a generazioni diverse. Un viaggio tra sonorità, storie e protagonisti che conferma l’attenzione della Rai verso gli eventi di alto profilo artistico e culturale.

Il programma è una produzione Le Muse Novae, in collaborazione con Casta Diva, realizzata per la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, da un’idea di Walter Lagorio. La regia è firmata da Lorenzo Merico, con la supervisione artistica di Dimitri Cocciuti. Gli autori sono Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, mentre il referente editoriale Rai è Roberta Bellagamba. La direzione artistica è affidata ad Andrea De Martini, con Mara De Scalzi alla direzione di produzione. Delegato Rai è Davide Caia, mentre la produzione esecutiva è curata da Enrica Corsi, Fulvio Gazzola e Alex Liistro. Una squadra che porta sullo schermo un evento capace di unire spettacolo e qualità musicale, con Sanremo ancora una volta al centro della scena internazionale.