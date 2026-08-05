I ragazzi di Angsaimperia alla "Giornata du Rebaixu" ad Arma di Taggia: sfilata e integrazione per l'associazione

I ragazzi dell'associazione Angsaimperia ApS (Associazione Nazionale Genitori perSone Autistiche) sono stati i protagonisti di una sfilata di moda in occasione della "Giornata du Rebaixu", svoltasi la scorsa domenica ad Arma di Taggia.

L'iniziativa ha offerto ai partecipanti un'opportunità di integrazione e condivisione, permettendo loro di gestire l'emozione, l'ansia e l'adrenalina dell'esibizione in pubblico.

L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei titolari della Boutique 222 e di Nostro di Matteo Stella, che hanno saputo coinvolgere i ragazzi con attenzione mettendoli a proprio agio sul palco.

Visto il successo dell'esperienza, i promotori contano di riproporre l'iniziativa anche nei prossimi appuntamenti futuri.