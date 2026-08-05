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Solidarietà | 05 agosto 2026, 11:05

I ragazzi di Angsaimperia alla "Giornata du Rebaixu" ad Arma di Taggia: sfilata e integrazione per l'associazione

L'evento ha rappresentato un'importante occasione di socializzazione, permettendo ai partecipanti di mettersi in gioco sfilando come modelli davanti al pubblico

I ragazzi di Angsaimperia alla &quot;Giornata du Rebaixu&quot; ad Arma di Taggia: sfilata e integrazione per l'associazione

I ragazzi dell'associazione Angsaimperia ApS (Associazione Nazionale Genitori perSone Autistiche) sono stati i protagonisti di una sfilata di moda in occasione della "Giornata du Rebaixu", svoltasi la scorsa domenica ad Arma di Taggia. 

L'iniziativa ha offerto ai partecipanti un'opportunità di integrazione e condivisione, permettendo loro di gestire l'emozione, l'ansia e l'adrenalina dell'esibizione in pubblico.

L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei titolari della Boutique 222 e di Nostro di Matteo Stella, che hanno saputo coinvolgere i ragazzi con attenzione mettendoli a proprio agio sul palco. 

Visto il successo dell'esperienza, i promotori contano di riproporre l'iniziativa anche nei prossimi appuntamenti futuri.

Redazione

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