Festival di Sanremo 2027, via libera del Comune alle modifiche proposte dalla Rai: novità per Area Sanremo

La Giunta comunale di Sanremo ha dato il via libera alle modifiche sperimentali proposte dalla Rai per l'edizione 2027 del Festival della Canzone Italiana. Con una delibera approvata nei giorni scorsi, l'Amministrazione ha preso atto della proposta trasmessa dalla televisione pubblica il 29 luglio scorso, ritenendola pienamente conforme a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Rai il 16 ottobre 2025. Il documento richiama infatti l'articolo 1, comma 3, dell'accordo, che consente di introdurre modifiche, integrazioni e innovazioni al progetto originario purché siano funzionali alla migliore riuscita della manifestazione, nel rispetto del format e dell'identità storica del Festival.

Le novità riguardano principalmente due aspetti centrali della manifestazione. Da una parte è prevista una revisione del modello organizzativo di Area Sanremo, con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo quale percorso di selezione, valorizzazione e promozione dei nuovi talenti della musica italiana. Dall'altra, la Rai ha proposto una rimodulazione delle serate del Festival attraverso l'introduzione di elementi innovativi destinati ad aumentarne l'attrattività e l'interesse del pubblico, sia nazionale che internazionale, mantenendo però inalterata l'identità che ha reso la manifestazione un punto di riferimento della musica italiana.

Nella delibera l'Amministrazione evidenzia come la proposta della Rai sia coerente con le finalità della convenzione e orientata ad accrescere il valore culturale, artistico, mediatico e promozionale del Festival della Canzone Italiana, preservandone al tempo stesso la riconoscibilità. Secondo il Comune, le innovazioni sperimentali potranno contribuire a rafforzare ulteriormente il marchio Area Sanremo, valorizzare il brand "Festival della Canzone Italiana" e l'immagine della città, incrementare la visibilità del territorio e favorire ricadute economiche, turistiche e promozionali ancora più significative.

La Giunta sottolinea inoltre che le modifiche avranno carattere esclusivamente sperimentale e saranno applicate soltanto all'edizione 2027 della manifestazione. Viene infatti precisato che gli interventi non modificano le finalità della convenzione né incidono sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale tra Comune e Rai, rappresentando esclusivamente un aggiornamento del progetto nei limiti previsti dall'accordo sottoscritto tra le parti. Con il provvedimento, l'esecutivo comunale ha quindi preso formalmente atto della proposta presentata dalla Rai, valutandola conforme alle disposizioni convenzionali e approvandone i contenuti. L’Amministrazione comunale ritiene che l’introduzione di questi elementi innovativi, che si inseriscono in una visione progettuale di innovazione più ampia voluta dal direttore artistico del Festival, possano quindi incrementare l’attrattività e l’interesse del pubblico sia a livello nazionale che internazionale, preservando al contempo la storicità e la natura della manifestazione.

​Il sindaco Alessandro Mager così interviene: “Negli incontri avuti con il nuovo direttore artistico sono subite emerse una grande collaborazione e una forte condivisione delle procedure, finalizzate a condurre il Festival verso una stagione di sviluppi e nuovi successi. Alcune modifiche adottate procedono in questa direzione e il nostro auspicio è che possano produrre i risultati attesi”.

Ad illustrare le procedure, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni che ha seguito la pratica con gli uffici guidati dalla dirigente Rita Cuffini: “Riteniamo che le innovazioni introdotte per la prossima edizione del Festival, benché adottate in via sperimentale, possano portare risultati significativi. Nello specifico, riguardo ad “Area Sanremo”, riteniamo che la revisione del modello organizzativo potrà garantire benefici ad un concorso che necessitava di rinnovare il proprio appeal. La forte visibilità che avrà su RAI 1 non va intesa solo come promozione perché sarà soprattutto una forte valorizzazione del brand e del concorso “Area Sanremo”, che potranno così avere un nuovo impulso e una nuova fonte di forte attrattiva. Infine, la maggiore presenza dei partecipanti e dei componenti della commissione - aspetto che ho curato personalmente nei colloqui con il direttore artistico Stefano De Martino - produrrà una permanenza più lunga in città, con uno sviluppo turistico maggiore nei mesi autunnali”.

Nella stessa seduta è stato approvato anche il regolamento di Area Sanremo, che andrà in pubblicazione da venerdì.