Bordighera, secondo appuntamento della rassegna "Conoscere per Amare" sulla storia della palma da datteri

Venerdì 7 agosto, alle ore 21:00, i giardini della Fondazione San Giuseppe in via del Troglio 4 a Bordighera Alta ospiteranno il secondo incontro della rassegna culturale estiva "Conoscere per Amare", ciclo di appuntamenti focalizzato sulla scoperta del territorio locale.

La serata sarà incentrata sulla natura e sulla botanica con la conferenza intitolata "La palma da datteri. Dal lontano Oriente a Bordighera – Storia e origini di una pianta divenuta simbolo di una città".

L'intervento sarà curato dal dottor Claudio Littardi, dottore in Scienze Naturali e Presidente del Centro Studi e Ricerche sulle Palme (CSRP) di Sanremo, che illustrerà il percorso storico e l'importanza identitaria di questa specie vegetale per la comunità bordigotta.