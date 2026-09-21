Pompeiana, successo per la presentazione di “Vittoria, come una fenice”: tra letture, musica e l’incontro con la protagonista

Parole, musica e memoria si sono intrecciate a Pompeiana in occasione della presentazione di Vittoria, come una fenice, il libro di Angela Perri ispirato a una storia vera. Un appuntamento partecipato, che ha accompagnato il pubblico attraverso alcuni dei passaggi più significativi dell’opera fino a un momento particolarmente atteso ed emozionante: l’apparizione della vera protagonista della storia, la madre dell’autrice.

Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali, con l'intervento del sindaco di Pompeiana Vincenzo Lanteri, che ha accolto l'autrice e il pubblico sottolineando il valore di un'iniziativa capace di intrecciare cultura, memoria e territorio.

La presentazione è stata costruita come un percorso tra differenti linguaggi. Alle parole dell'autrice e alla conversazione intorno alla genesi del libro si sono alternate le letture di Loredana De Flavis, attrice del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare, che ha dato voce ad alcuni brani scelti dell'opera.

Dall'incipit al racconto della giovane Vittoria, passando per la scena familiare della nonna che balla con una sedia, fino all'arrivo a Pompeiana: le letture hanno permesso di attraversare epoche e momenti differenti della vita della protagonista senza svelare gli sviluppi conclusivi della vicenda.

A scandire la serata anche la musica di Gabriele Buvoli, farmacista di Pompeiana che ha voluto contribuire all'iniziativa accompagnando il racconto con alcuni brani scelti per l'occasione. Da Fabrizio De André, con Crêuza de mä, Volta la carta e La città vecchia, fino a Quella carezza della sera dei New Trolls, la musica ha fatto da filo conduttore alle diverse tappe del racconto.

Al centro dell'incontro anche il lavoro compiuto da Angela Perri per trasformare ricordi, vicende familiari e luoghi reali in una narrazione. Un viaggio che dalla Liguria conduce fino a Pompeiana, paese che occupa un posto importante nella storia raccontata e che, proprio per questo, ha assunto un significato particolare come sede della presentazione.

Nel corso della serata sono emersi il rapporto di Vittoria con la famiglia, la sua crescita, il desiderio di indipendenza, le figure che hanno segnato la sua vita e il legame con i luoghi. Ma anche il lavoro dell'autrice dietro le pagine e la scelta della fenice come immagine capace di accompagnare una storia segnata dalla capacità di affrontare cambiamenti e difficoltà.

Il momento più intenso è arrivato nel finale, quando la protagonista che ha ispirato il libro è stata presentata al pubblico. La presenza della madre di Angela Perri ha così dato un volto alla Vittoria incontrata fino a quel momento attraverso le pagine, le letture e le parole dell'autrice, chiudendo idealmente il percorso costruito durante la serata.

Una presentazione partecipata e apprezzata, capace di andare oltre la tradizionale formula dell'incontro con l'autore e di trasformarsi in un racconto corale, nel quale letteratura, musica, memoria familiare e territorio hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di Vittoria, come una fenice.