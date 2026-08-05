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Eventi | 05 agosto 2026, 09:57

Dolceacqua, tango e teatro al Castello dei Doria con lo spettacolo "Un tango di parole"

Domenica 9 agosto alle ore 21.15 la stagione estiva di Liber Theatrum propone una serata dedicata alla storia, alla musica e alla passione della celebre danza argentina

La stagione estiva di Liber Theatrum prosegue con uno speciale appuntamento dedicato al mondo del tango. Domenica 9 agosto, alle ore 21.15, la cornice del Castello dei Doria di Dolceacqua ospiterà lo spettacolo musicale-teatrale "Un tango di parole", con la regia di Diego Marangon.

La serata vedrà sul palco Claudio Di Romualdo al bandoneon e alla fisarmonica, affiancato dai ballerini Scilla Littardi e Robert Leone. 

L'intreccio narrativo e poetico sarà affidato alle voci recitanti di Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla e Stella Perrone, oltre alla voce narrante dello stesso Diego Marangon.

Lo spettacolo ripercorre la storia del tango, un genere artistico e culturale diventato simbolo dell'Argentina ma nato dalle migrazioni europee e africane di inizio Novecento. 

Attraverso musica dal vivo, esibizioni di ballo, poesie e racconti, la rappresentazione accompagna il pubblico in un percorso espressivo basato sui temi della seduzione, della passione e delle relazioni umane.

Redazione

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