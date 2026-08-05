Bordighera, la scrittrice Fabiana Sarcuno conquista i ragazzi del centro estivo Ranabo (Foto)

La scrittrice Fabiana Sarcuno conquista i ragazzi del centro estivo Ranabo a Bordighera.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Il Festival delle Ragazze, si è tenuto presso il refettorio delle scuole De Amicis in via Pelloux. "Entusiasmo e partecipazione per l’incontro con la scrittrice e docente Fabiana Sarcuno, che ha conquistato i giovani ospiti della scuola estiva gestita dalla società RaNaBo di Bordighera" - fanno sapere gli organizzatori - "Al centro dell’appuntamento il libro della Sarcuno, 'Il club degli insolenti', punto di partenza per un dialogo aperto e stimolante con i ragazzi, che hanno preso parte attiva alla discussione sul vero significato della parola 'insolente'".

All’evento era presente anche il consigliere comunale Barbara Bonavia. "Dopo il dibattito, l'autrice ha coinvolto i partecipanti in un laboratorio creativo: piegando un foglio A4 in quattro sezioni, ciascun ragazzo ha illustrato il proprio identikit, il contenuto dello zaino, le proprie passioni e ciò che proprio non sopporta. Il momento culminante della giornata è stata la consegna personalizzata della speciale 'patente di insolente', distribuita da Fabiana Sarcuno chiamando ogni partecipante per nome, tra sorrisi e grande divertimento" - raccontano - "In segno di ringraziamento e accoglienza, la società RaNaBo ha omaggiato l'autrice con un completo composto da maglia e pantaloncini, personalizzato sul retro dai disegni dei ragazzi, e con la canotta commemorativa per gli 80 anni della società".