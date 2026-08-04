Bajardo, Roberto Pecoraro racconta mezzo secolo di cronaca e fotogiornalismo: incontro il 19 agosto al Castello

Sarà un viaggio attraverso quasi cinquant'anni di cronaca, immagini e storie che hanno raccontato il Ponente ligure quello in programma mercoledì 19 agosto, alle 18, nella Sala del Cinema del Castello di Bajardo. Protagonista dell'incontro sarà il fotoreporter Roberto Pecoraro, volto storico de Il Secolo XIX, che accompagnerà il pubblico in un racconto fatto di episodi, testimonianze e fotografie capaci di ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della storia del territorio dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. Un appuntamento pensato non solo per gli appassionati di fotografia, ma anche per chi desidera riscoprire la memoria collettiva del Ponente attraverso gli scatti che ne hanno documentato l'evoluzione.

L'iniziativa nasce grazie all'impegno dell'assessore al Turismo di Bajardo, Daniela Martini, e alla collaborazione di Mauro Laura, amico di lunga data del fotoreporter. Sarà proprio questo intreccio di rapporti umani e professionali a fare da cornice a una serata che si annuncia ricca di aneddoti e curiosità, con immagini che hanno segnato decenni di cronaca locale e nazionale. Un'occasione per conoscere il dietro le quinte del lavoro di un fotoreporter, tra eventi di cronaca, fatti di costume e vicende che hanno lasciato un segno nella storia del Ponente ligure.

"Grazie all'assessore al Turismo di Bajardo, Daniela Martini, e alla complicità inevitabile del mio grande amico Mauro Laura, proverò a raccontare storie di cronaca e di fotocronaca maturate in quasi 50 anni di Il Secolo XIX", racconta Roberto Pecoraro. Un percorso personale e professionale che si svilupperà attraverso fotografie, ricordi e testimonianze dirette, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul lavoro svolto in mezzo secolo di attività giornalistica e sulla capacità delle immagini di trasformarsi in memoria storica.

L'appuntamento è quindi fissato per mercoledì 19 agosto, alle 18, nella Sala del Cinema del Castello di Bajardo. L'ingresso rappresenta un'opportunità per tutti coloro che desiderano ascoltare il racconto di una lunga carriera vissuta sul campo e rivivere, attraverso gli scatti di Roberto Pecoraro, alcune delle pagine più significative della storia del Ponente ligure, dagli anni '70 fino a oggi. Una serata che promette emozioni, ricordi e uno sguardo autentico sulla cronaca raccontata attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica.