Vallebona ospita la mostra di Patrick Moya all'Area Arte

Giovedì 6 agosto, alle ore 20.30, l'Area Arte del Comune di Vallebona ospiterà l'inaugurazione della mostra personale di Patrick Moya, artista residente a Nizza e figura di rilievo nel panorama culturale internazionale.

L'evento, curato da Fabio Falone della Galleria d'Arte S. Agostino di Ventimiglia, prenderà il via in Piazza dell'Oratorio, sotto la Galleria, con la presentazione dell'artista affidata alle critiche d'arte Francesca Bogliolo e Florence Canarelli. Al termine della presentazione sarà inaugurata ufficialmente la mostra negli spazi espositivi dell'Area Arte.

Patrick Moya, le cui opere sono esposte in musei e gallerie di tutto il mondo, si distingue per una produzione artistica che spazia dal pennello al digitale. La sua ricerca si colloca tra il concettuale e il figurativo e affronta temi che vanno dalle suggestioni popolari del circo e del carnevale fino a un dialogo con la storia dell'arte e la letteratura.

Come sottolinea la critica d'arte Francesca Bogliolo: «C'è, nelle opere di Moya, una dimensione onirica e fiabesca, popolata di numerosi avatar, voci incessanti delle sfumature caleidoscopiche dell'artista e metaforicamente dell'intera umanità, dei suoi desideri e delle sue inquietudini…».

La mostra resterà aperta al pubblico e sarà visitabile fino al 23 agosto presso l'Area Arte del Comune di Vallebona.