Festa di sport e tradizione a Sanremo per la 70ª edizione della "Pierin e Martin Pescatore"

Una fantastica giornata di sole, tanto entusiasmo e una grande partecipazione hanno fatto da cornice al traguardo storico della 70ª edizione della "Pierin e Martin Pescatore", la celebre gara di pesca dedicata ai giovanissimi.

L'edizione 2026 ha segnato un importante passaggio di crescita per la manifestazione: per la prima volta, infatti, la gara è diventata ufficialmente un evento del Comune di Sanremo, a testimonianza del profondo legame tra la città, il suo mare e le sue tradizioni.

Un lavoro di squadra per i giovani del territorio

La riuscita impeccabile dell'evento è stata resa possibile dall'organizzazione dell'A.S.D. Il Timone, che ha lavorato in stretta sinergia con le associazioni partner A.S.D. Il Gabbiano e A.S.D. U Luvassu, oltre allo storico supporto del negozio Al Milanes in Mar, da sempre punto di riferimento per gli appassionati.

A guidare le premiazioni, come da tradizione, è stato l'Assessore Alessandro Sindoni, che ha consegnato personalmente le coppe e i riconoscimenti ai giovani partecipanti che si sono sfidati lungo la banchina.

I podi e le classifiche

La competizione si è svolta in un clima di sana sportività, regalando grandi emozioni in entrambe le categorie d'età.

Categoria "Pierin Pescatore" (6-12 anni)

1° Classificato: Pietro Ferrari

2° Classificato: Michael Basolo

3° Classificato: Jacopo Rinaldi

In evidenza anche le giovani partecipanti: Sofia Francesetti (12ª), Cecilia Ferrari (13ª) e Bianca Ceccato (14ª).

Categoria "Martin Pescatore" (13-16 anni)

1° Classificato: Carlo Reposo

2° Classificato: Christian Seddio

3° Classificato: Ryan Randone

"Vedere così tanti ragazzi e ragazze vivere il mare con questa passione è il regalo più bello per i settant'anni di questa manifestazione," è stato il commento condiviso a margine delle premiazioni.

Una giornata da incorniciare che proietta la "Pierin e Martin Pescatore" verso il futuro, mantenendo vivo lo spirito di comunità e l'amore per il mare che da sette decenni anima la città di Sanremo.