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Eventi | 04 agosto 2026, 11:00

Festa di sport e tradizione a Sanremo per la 70ª edizione della "Pierin e Martin Pescatore"

Successo straordinario per la storica gara di pesca giovanile, che celebra sette decenni di storia diventando per la prima volta evento ufficiale del Comune di Sanremo

Una fantastica giornata di sole, tanto entusiasmo e una grande partecipazione hanno fatto da cornice al traguardo storico della 70ª edizione della "Pierin e Martin Pescatore", la celebre gara di pesca dedicata ai giovanissimi.

L'edizione 2026 ha segnato un importante passaggio di crescita per la manifestazione: per la prima volta, infatti, la gara è diventata ufficialmente un evento del Comune di Sanremo, a testimonianza del profondo legame tra la città, il suo mare e le sue tradizioni.

Un lavoro di squadra per i giovani del territorio

La riuscita impeccabile dell'evento è stata resa possibile dall'organizzazione dell'A.S.D. Il Timone, che ha lavorato in stretta sinergia con le associazioni partner A.S.D. Il Gabbiano e A.S.D. U Luvassu, oltre allo storico supporto del negozio Al Milanes in Mar, da sempre punto di riferimento per gli appassionati.

A guidare le premiazioni, come da tradizione, è stato l'Assessore Alessandro Sindoni, che ha consegnato personalmente le coppe e i riconoscimenti ai giovani partecipanti che si sono sfidati lungo la banchina.

I podi e le classifiche

La competizione si è svolta in un clima di sana sportività, regalando grandi emozioni in entrambe le categorie d'età.

Categoria "Pierin Pescatore" (6-12 anni)

  • 1° Classificato: Pietro Ferrari
  • 2° Classificato: Michael Basolo
  • 3° Classificato: Jacopo Rinaldi

In evidenza anche le giovani partecipanti: Sofia Francesetti (12ª), Cecilia Ferrari (13ª) e Bianca Ceccato (14ª).

Categoria "Martin Pescatore" (13-16 anni)

  • 1° Classificato: Carlo Reposo
  • 2° Classificato: Christian Seddio
  • 3° Classificato: Ryan Randone

"Vedere così tanti ragazzi e ragazze vivere il mare con questa passione è il regalo più bello per i settant'anni di questa manifestazione," è stato il commento condiviso a margine delle premiazioni.

Una giornata da incorniciare che proietta la "Pierin e Martin Pescatore" verso il futuro, mantenendo vivo lo spirito di comunità e l'amore per il mare che da sette decenni anima la città di Sanremo.

Redazione

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