Challenge Sanremo, conto alla rovescia per la quinta edizione

Quando mancano due mesi esatti al via del Challenge Sanremo, prosegue senza sosta il trend positivo dell'evento in programma per il weekend del 3-4 ottobre 2026.

I dati parlano chiaro: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le registrazioni complessive segnano un eccellente +55%. Una crescita spinta da molteplici fattori: maggiore fiducia da parte dei triatleti italiani e internazionali nei confronti della macchina organizzativa targata Riviera Triathlon 1992, la voglia di pianificare per tempo una sfida agonistica di fine estate, il clima ideale e il contesto ambientale unico della Riviera ligure, oltre a un’offerta ricettiva su misura per gli appassionati di multisport.

I numeri del successo: boom di stranieri e raddoppio nello Sprint

Lo slittamento strategico in calendario, da settembre al primo fine settimana di ottobre, ha colto nel segno. La nuova collocazione offre infatti ai partecipanti un contesto ancora più a misura di atleta, garantendo una maggiore disponibilità alberghiera e condizioni meteo perfette.

Al momento sono 29 le nazionalità già rappresentate nella start list provvisoria, a conferma del respiro sempre più globale dell'evento.

La risposta sulle singole distanze è straordinaria. Per la Middle Distance (la gara su media distanza), l'evento regina del weekend ha già raggiunto il numero totale di iscritti dello scorso anno con ben nove settimane di anticipo. Nella distanza Sprint, rispetto ad agosto 2025, si registra attualmente il doppio degli atleti al via. C'è inoltre grande attesa per le gare giovanili e per il Nuota e Corri "Side by Side", due appuntamenti fondamentali per la promozione e la diffusione dello sport tra i più giovani.

A completare l'offerta ci sono la formula Aquabike (nuoto e ciclismo), sviluppata sui medesimi tracciati della gara media, e l’iniziativa targata Challenge Family "Tri Together", l’opportunità perfetta per condividere la gara in staffetta con amici, familiari o compagni di squadra e tagliare il traguardo insieme.

Portosole e percorsi iconici: le conferme di un format vincente

Tra le chiavi del successo di questa quinta edizione c'è la piena conferma della location d'eccezione: Portosole. Il quartier generale dell'evento, incastonato in uno dei porti turistici più affascinanti del Mediterraneo, offre un colpo d'occhio unico con la zona cambio e la finish-line incorniciate da yacht e imbarcazioni.

I punti di forza del tracciato continuano ad affascinare gli atleti: la frazione di nuoto in uno specchio d'acqua trasparente e riparato, un percorso ciclistico sfidante e variegato che ricalca in parte le strade storiche della Milano-Sanremo, e una frazione di corsa veloce e panoramica lungo la pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori.

Infine, gioca un ruolo decisivo la qualità organizzativa, che migliora anno dopo anno grazie a continui investimenti e alla stretta sinergia con le istituzioni locali. Questa collaborazione sta garantendo interventi di rinnovamento e manutenzione del manto stradale sui tracciati di gara: un dettaglio che eleva lo standard di sicurezza per i gareggianti e lascia un'eredità concreta e tangibile a tutti i ciclisti e sportivi che vivono il territorio 365 giorni all'anno.