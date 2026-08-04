'Due parole in riva al mare' festeggia la XV edizione: questa settimana a Diano Marina lo spettacolo di Enrica Tesio e il Silent Book Party in spiaggia

Il Festival "Due parole in riva al mare" celebra quest'anno un traguardo importante con la sua XV edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Ponente ligure. La manifestazione, organizzata dall'Associazione culturale Due Parole in riva al Mare e diretta dalla libraia Nadia Schiavini, con il patrocinio della Regione Liguria, è tornata ad essere itinerante e propone un calendario di incontri distribuiti tra Diano Marina, San Lorenzo al Mare e l'Hotel Riviera dei Fiori. Quindici autori di rilievo nazionale, uno speciale trekking letterario al chiaro di luna, laboratori dedicati ai più giovani e, per la prima volta, un Silent Book Party in spiaggia caratterizzano l'edizione 2026.

Tra i messaggi istituzionali spicca quello dell'assessore regionale Marco Scajola, che sottolinea il valore della manifestazione per il territorio. "Raggiungere il traguardo della quindicesima edizione significa aver costruito negli anni una manifestazione capace di crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio – dichiara l'assessore regionale Marco Scajola –. 'Due Parole in Riva al Mare' rappresenta un esempio virtuoso di come cultura e valorizzazione delle eccellenze locali possano intrecciarsi, offrendo occasioni di incontro e approfondimento di grande qualità. Un sentito ringraziamento va a Nadia Schiavini, ideatrice dell'evento e presidente dell'associazione culturale promotrice, e a tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono alla riuscita di una manifestazione che arricchisce l'estate del Ponente ligure".

L'obiettivo del festival resta quello di avvicinare il pubblico agli autori, trasformando ogni serata in un'occasione di incontro e confronto a pochi passi dal mare. Il programma, che abbraccia generi diversi, dal giallo al romance fino alla saggistica, è pensato per coinvolgere lettori di ogni età. Grande attenzione viene riservata anche ai più giovani grazie alla collaborazione con il gruppo di lettura La banda dei lettori, formato da ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, e con gli studenti del Liceo Classico Vieusseux di Imperia, che quest'anno prenderanno parte alla presentazione e alla conduzione di alcune serate. Ad arricchire gli appuntamenti anche gli interventi degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare e dell'attrice e lettrice genovese Lucia Caponetto.

Nel cuore del calendario estivo, mercoledì 5 agosto alle 21.00, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina ospiterà l'evento numero 9 con lo spettacolo teatrale "Ama, prega, xanax. Ho un certo mal di te", interpretato da Enrica Tesio e Andrea Mirò. Il monologo, tra ironia e musica, affronta con leggerezza le piccole e grandi difficoltà della quotidianità, raccontando quel "mal di te" provocato da figli adolescenti, colleghi, burocrazia e relazioni. Un viaggio tra risate e riflessioni che segue il successo del precedente spettacolo della coppia artistica, "Il settimo giorno lui si riposò e io no".

Due giorni più tardi, venerdì 7 agosto alle 21.00, la Spiaggia U Nostromu di San Lorenzo al Mare farà da cornice a una delle principali novità dell'edizione 2026: il Silent Book Party. L'iniziativa invita i partecipanti a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana, lasciando da parte smartphone e social network per dedicarsi esclusivamente alla lettura di un libro, condividendo il silenzio e l'atmosfera del mare. L'evento è gratuito, ma per partecipare sarà necessario scegliere il proprio libro preferito e prenotare una sdraio.

L'organizzazione ha infine rivolto un ringraziamento a istituzioni, sponsor, partner, volontari e collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, dal Comune di Diano Marina al Comune di San Lorenzo al Mare, passando per Regione Liguria, Banca Passadore, Libreria Mondadori di Imperia, Hotel Riviera dei Fiori, d-Marin e le numerose realtà associative coinvolte. Un ringraziamento speciale è stato dedicato anche ai volontari dell'associazione, ai gruppi di lettura Frammenti e La banda dei Lettori, oltre ai professionisti che hanno curato grafica, comunicazione e immagine dell'edizione numero quindici.