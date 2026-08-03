A Colle Langan torna la "Notte dei desideri": sabato 8 agosto osservazioni astronomiche e stelle cadenti con Stellaria

L'estate regala uno degli spettacoli naturali più affascinanti dell'anno e, anche nel 2026, l'associazione Stellaria rinnova uno dei suoi appuntamenti più attesi. Sabato 8 agosto torna infatti la "Notte dei desideri", una serata dedicata all'osservazione astronomica che si svolgerà nei prati dell'Agriturismo Il Rifugio di Colle Langan, nel territorio di Castel Vittorio. L'iniziativa coincide con il periodo di maggiore attività delle Perseidi, il celebre sciame meteorico conosciuto anche come le "lacrime di San Lorenzo", capace ogni anno di richiamare appassionati e curiosi desiderosi di ammirare il cielo notturno lontano dalle luci della città.

La scelta della location non è casuale. A oltre mille metri di altitudine, l'assenza di inquinamento luminoso consente infatti di osservare con maggiore nitidezza stelle, pianeti e oggetti del profondo cielo. Proprio qui si trova anche il Sentiero delle Stelle, percorso arricchito da installazioni divulgative dedicate all'astronomia, che negli anni ha contribuito a trasformare Colle Langan in un punto di riferimento per gli appassionati del cielo. Un contesto ideale per vivere un'esperienza immersiva tra natura e divulgazione scientifica.

Le osservazioni guidate prenderanno il via intorno alle 21.30 e avranno una durata di circa un'ora e mezza. Gli esperti di Stellaria accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra costellazioni e principali riferimenti della volta celeste, utilizzando un potente puntatore laser per orientarsi tra le stelle. Grazie ai telescopi messi a disposizione dall'associazione sarà inoltre possibile osservare da vicino alcuni degli oggetti più suggestivi visibili in questo periodo dell'anno. L'iniziativa è pensata per un pubblico eterogeneo ed è adatta anche alle famiglie con bambini dagli 8 anni in su.

Per chi desidera trascorrere l'intera serata in quota, l'Agriturismo Il Rifugio offrirà anche la possibilità di cenare a partire dalle 19.30, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori consigliano di presentarsi con un abbigliamento adeguato alle temperature serali, indossando calzature chiuse, vestiti a strati e portando con sé una torcia elettrica e un telo per sedersi o stendersi durante l'osservazione del cielo.

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro a persona ed è obbligatoria la prenotazione. La conferma definitiva dell'evento sarà comunicata due giorni prima, sulla base delle condizioni meteorologiche. Per iscriversi è possibile inviare nome e numero dei partecipanti tramite WhatsApp al 348 552 0554 oppure scrivere all'indirizzo e-mail info@sideralmente.it. Un'occasione per lasciarsi conquistare dalla magia delle stelle cadenti e vivere una notte all'insegna della scoperta del cosmo, immersi nel silenzio e nella natura dell'entroterra del Ponente ligure.