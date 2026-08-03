Tour Claude Monet a Bordighera: Carlo Bagnasco guida un viaggio nei luoghi che ispirarono il maestro impressionista

Un percorso alla scoperta della Bordighera che nel 1884 affascinò Claude Monet e contribuì in modo significativo alla sua evoluzione artistica. È questo il tema del "Tour Claude Monet – Bordighera", in programma sabato 8 e domenica 9 agosto, con ritrovo alle ore 18 presso Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5.

L'iniziativa accompagnerà i partecipanti in un viaggio dedicato ai luoghi immortalati dal celebre pittore impressionista durante il suo soggiorno nella città delle palme. Grazie a fotografie d'epoca sarà possibile osservare i paesaggi che ispirarono Monet e approfondire quel periodo della storia dell'arte.

A guidare il tour sarà Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, che accompagnerà i partecipanti nella scoperta dei luoghi e del contesto storico e artistico legato alla permanenza di Claude Monet a Bordighera.

Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.