Dolceacqua, domani sera in piazza Mauro arriva la Joker Blues Band con la storia del Blues

Sarà la Joker Blues Band la protagonista della serata di domani in piazza Mauro a Dolceacqua. L’appuntamento, con inizio alle 21, propone un concerto dal titolo "Storia e Aneddoti dell’evoluzione del Blues", un viaggio musicale e narrativo attraverso uno dei generi che più hanno influenzato la musica contemporanea. L’iniziativa offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo una formazione storica del panorama musicale del Ponente ligure, capace negli anni di costruire un repertorio che attraversa diverse anime della musica afroamericana e del rock. L’ingresso alla serata sarà libero.

La Joker Blues Band è una formazione italiana attiva fin dai primissimi anni Ottanta. Nel corso della sua lunga esperienza sui palchi, il gruppo ha sviluppato un repertorio composto da brani rielaborati in chiave blues, spaziando tra rhythm’n blues, soul music, funky, blues e rock. Una proposta musicale che ha accompagnato la band nei principali appuntamenti live del Ponente Ligure, dove ha raccolto negli anni l’apprezzamento del pubblico, arrivando a esibirsi anche oltre confine, in particolare in Costa Azzurra e a Montecarlo.

La storia della formazione è legata anche a diversi progetti discografici e iniziative musicali. Il primo album della Joker Blues Band risale al 1996, mentre nel 2001 è stato registrato completamente dal vivo un concerto a Mentone. Sempre nel 2001 la band ha dato vita al "Progetto Musica" nelle scuole medie di Ventimiglia e Bordighera, portando la propria esperienza musicale anche in ambito didattico. Un percorso che ha ottenuto il patrocinio dell’UNICEF e che testimonia l’impegno del gruppo nella diffusione della cultura musicale tra le nuove generazioni.

Nel 2003 è arrivato un altro momento significativo nella storia della band, con la partecipazione a un concerto insieme alla Blues Brother Band degli Stati Uniti. Un’esperienza che si inserisce in un percorso artistico costruito in oltre quattro decenni di attività, tra concerti, collaborazioni, produzioni discografiche e iniziative rivolte al territorio. La serata di Dolceacqua sarà quindi l’occasione per ripercorrere, attraverso la musica e gli aneddoti, le trasformazioni di un genere nato alle radici della cultura afroamericana e diventato nel tempo una delle colonne portanti della musica moderna.

Sul palco di piazza Mauro saliranno Mario Anastasio, Mauro Brezzo, Christian Merlo, Tony Anastasio e Pino Morabito. La formazione accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato all’evoluzione del Blues, alternando esecuzioni musicali e racconti legati alla storia del genere. L’appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle 21, nel cuore di Dolceacqua. Una serata pensata per gli appassionati di musica, ma anche per chi vuole avvicinarsi a un genere che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica internazionale. L’ingresso è libero.