Sanremo, domani sera in piazza Nota il primo laboratorio di agosto dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni

Prenderà il via domani il nuovo ciclo di eventi “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota”, in programma nel mese di agosto, organizzato dall’Assessorato alla Cultura. Mercoledì sera, alle ore 21 in piazza Nota, è infatti previsto un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni sul tema “Il bosco incantato. Animali e folletti”.

Sarà un viaggio nel magico mondo dei folletti fra gnomi, animali del bosco, foglie e funghi, in cui i bimbi costruiranno animaletti utilizzando strisce di carta colorata.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13) oppure inviando una mail mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.

Il successivo appuntamento sarà venerdì 7 agosto, sempre alle ore 21, con una lettura animata e un laboratorio creativo, a cura di Talea, dal titolo “Fate di casa”.