Musica live, esibizioni, street food e mercatini: a Vallecrosia al Mare torna "I mercoledì d'estate"

Street food, artigianato, musica live e sport. Il 5 agosto torna "I mercoledì d'estate" a Vallecrosia al Mare.

Il lungomare Marconi, dalle 19 alle 24, si trasformerà in un'isola pedonale dove cittadini e turisti potranno ascoltare musica live con Barracuda, The Cube, Erbagrama e Velvet Sound, ammirare le esibizioni di ginnastica artistica della scuola Sunny Gym e le dimostrazioni dal vivo di tennistavolo con il GSTT Vallecrosia. Immancabili lo street food e i mercatini di artigianato.

L'evento è proposto dal Comune in collaborazione con il CIV.