Musica, street food, artigianato e sport a Vallecrosia al Mare con "I mercoledì d'estate" (Foto)

Musica, street food, artigianato e sport a Vallecrosia al Mare con "I mercoledì d'estate". L'evento, che verrà riproposto mercoledì 22 luglio dalle 19 alle 24, animerà il lungomare Marconi.

La passeggiata a mare si trasformerà, infatti, in un grandissimo palcoscenico a cielo aperto dove si potrà ballare con le note di ben quattro band: Velvet, Primula Nera, 70’st Tribute Band e Bedbugs Ciurry.

Inoltre, si potranno ammirare la grazia e il talento delle allieve della scuola di danza DAP Ballet di Cristina Valente e vivere tutta l’energia delle esibizioni sul ring di kick boxing, k1 e boxe con il Team Moschitta. Saranno anche presenti stand di street food e mercatini di artigianato.