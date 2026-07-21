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Eventi | 21 luglio 2026, 16:48

Musica, street food, artigianato e sport a Vallecrosia al Mare con "I mercoledì d'estate" (Foto)

L'evento animerà il lungomare Marconi

Musica, street food, artigianato e sport a Vallecrosia al Mare con &quot;I mercoledì d'estate&quot; (Foto)

Musica, street food, artigianato e sport a Vallecrosia al Mare con "I mercoledì d'estate". L'evento, che verrà riproposto mercoledì 22 luglio dalle 19 alle 24, animerà il lungomare Marconi.

La passeggiata a mare si trasformerà, infatti, in un grandissimo palcoscenico a cielo aperto dove si potrà ballare con le note di ben quattro band: Velvet, Primula Nera, 70’st Tribute Band e Bedbugs Ciurry.

Inoltre, si potranno ammirare la grazia e il talento delle allieve della scuola di danza DAP Ballet di Cristina Valente e vivere tutta l’energia delle esibizioni sul ring di kick boxing, k1 e boxe con il Team Moschitta. Saranno anche presenti stand di street food e mercatini di artigianato.

 

Elisa Colli

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