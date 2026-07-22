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Eventi | 22 luglio 2026, 13:58

Taggia rende omaggio a Fabrizio De André: venerdì sera il concerto della Berben Band in Piazza Eroi Taggesi

Appuntamento alle 21.30 con "Berben canta De André", uno spettacolo a ingresso libero dedicato ai brani più celebri dell'indimenticabile cantautore genovese

Taggia rende omaggio a Fabrizio De André: venerdì sera il concerto della Berben Band in Piazza Eroi Taggesi

Una serata all'insegna della grande musica italiana nel cuore del centro storico di Taggia. Venerdì 24 luglio, alle 21.30, Piazza Eroi Taggesi ospiterà "Berben canta De André – Omaggio a Faber", il concerto della Berben Band dedicato a Fabrizio De André, tra i cantautori più amati e influenti della musica italiana.

L'appuntamento, a ingresso libero, proporrà un viaggio attraverso alcune delle canzoni più celebri di Faber, riportando sul palco parole e melodie che hanno segnato intere generazioni e che continuano ancora oggi a emozionare il pubblico.

Ad accompagnare gli spettatori sarà la Berben Band, con Massimo Rebaudo alla voce e chitarra, affiancato da Mauro Crespi (chitarra classica, bouzouki e cori), Gianni Martini (tastiere e fisarmonica), Sergio Caputo (violino), Luca Pizzuto (batteria, percussioni e cori), Roberto Anando Robecchi (basso), Daniela Borasio (percussioni, cori e voce solista) e Patrizia Morano (cori e voce solista).

L'iniziativa offrirà al pubblico l'occasione di rivivere alcuni dei brani più significativi del repertorio di De André, in una serata che unirà musica, poesia e memoria in una delle piazze più suggestive del borgo storico.

L'appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio alle 21.30 in Piazza Eroi Taggesi, con ingresso gratuito.

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