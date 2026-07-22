Tour Claude Monet a Bordighera: partenza da Villa Pompeo Mariani con Carlo Bagnasco il 25 e 26 luglio

Sabato 25 e domenica 26 luglio, con ritrovo alle ore 18 a Villa Pompeo Mariani di Bordighera, si svolgerà il Tour Claude Monet, un percorso dedicato al soggiorno del celebre pittore francese nella città ligure nel 1884, periodo considerato di grande importanza per la sua evoluzione artistica.
L'iniziativa permetterà ai partecipanti di compiere un viaggio nella Bordighera che affascinò Claude Monet, attraverso fotografie d'epoca che consentiranno di ammirare i luoghi immortalati dall'artista. Il tour sarà accompagnato da Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza di quel significativo periodo della storia dell'arte.
Il ritrovo è fissato presso Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5 a Bordighera. Il costo del biglietto è di 8 euro a persona.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.