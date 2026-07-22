Dolcedo, Pino Petruzzelli apre la rassegna “Per le vie del Borgo” con lo spettacolo “La terra degli ulivi”

Sarà Pino Petruzzelli ad aprire, domenica 26 luglio, la rassegna “Per le vie del Borgo” di Dolcedo. L'appuntamento è in programma alle ore 21 nella Piazzetta San Tommaso, dove il drammaturgo, regista e attore porterà in scena lo spettacolo “La terra degli ulivi”.

Lo spettacolo è dedicato a chi ha scelto di dedicare la propria vita al bene delle generazioni future e rappresenta un ringraziamento a tutti i giovani che hanno deciso, o stanno decidendo, di tornare a occuparsi del territorio. Un tema che si inserisce pienamente nella realtà di Dolcedo, il cui nome dialettale, “Duseu”, richiama proprio il “dolce” del suo olio.

«L’ulivo ci racconta il sapore della terra che lo produce, ma anche la nostra Storia e le nostre Radici. Così ho dialogato con l’Italia che non cede al “superfluo che rende superflua la vita”», afferma Pino Petruzzelli.

“La terra degli ulivi” nasce da una lunga serie di interviste realizzate dall'autore a persone che coltivano ulivi in ogni parte d’Italia, raccogliendo esperienze, testimonianze e storie legate a un patrimonio che rappresenta identità, tradizione e legame con il territorio.

Al termine dello spettacolo sarà proposta una piccola degustazione di olio offerto da un frantoio locale.

Pino Petruzzelli è drammaturgo, regista e attore del Teatro Nazionale di Genova, del Teatro Carlo Felice di Genova e della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse. È professore di scrittura scenica all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e professore a contratto dell’Università di Genova presso la Facoltà di Scienze del Turismo. I suoi spettacoli sono stati trasmessi da Rai 3, Radio Rai e Canale 5. Quest’anno è ospite al Quirinale con un suo spettacolo. I suoi libri sono pubblicati da Chiarelettere e Ares, collabora con Il Secolo XIX e Il Fatto Quotidiano ed è direttore artistico di “Liguria delle Arti”, “Tigullio a Teatro” e del progetto dell’Università di Genova “Casa del Pensiero”.