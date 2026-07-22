Monte Bignone, rinnovata la Festa della Madonna del Carmelo tra fede, volontariato e amore per la montagna sanremese

Monte Bignone ha rinnovato il suo tradizionale abbraccio alla Madonna del Carmelo, in una giornata all'insegna della fede, dell'amicizia e dello spirito di comunità. Domenica scorsa, nella suggestiva cornice della montagna simbolo di Sanremo, si è svolta la 24ª edizione della festa che ogni anno richiama numerosi partecipanti, legati alle tradizioni locali e al profondo rapporto con questo luogo dal grande valore naturalistico e spirituale.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, presieduta da Claudio Ammirati, con la presenza del Presidente Emerito Valerio Giordano, insieme all'Associazione di Protezione Civile Radio Emergenza Sanremo ed Ekoclub International. Fondamentale anche la collaborazione del gruppo "I Love Monte Bignone", da anni impegnato nella promozione e valorizzazione della montagna sanremese attraverso iniziative dedicate alla sua riscoperta.

Momento centrale della giornata è stata la Santa Messa, molto partecipata e vissuta con grande intensità dai presenti. La celebrazione è stata concelebrata da Don Graziano Colombo e da Don Thomas Le Bourhis, in un clima di raccoglimento e fraternità. Un appuntamento che ha saputo unire la dimensione religiosa alla volontà di mantenere vive quelle tradizioni popolari che da sempre accompagnano il legame tra Sanremo e il suo entroterra montano.

Numerose le presenze istituzionali e associative che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza all'evento. Tra gli intervenuti l'assessore del Comune di Sanremo Enza Dedali, il comandante della Polizia Municipale Fulvio Asconio, i Carabinieri Forestali della Stazione di Sanremo, Diego Marrese in rappresentanza di Anpas Liguria e Carlo Boeri per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo. Presenti anche la Famija Sanremasca e il Gruppo Alpini di Sanremo.

La giornata è stata anche occasione per ricordare il valore storico del Monte Bignone nella vita dei sanremesi. Durante gli interventi è stato richiamato il ricordo di quando la salita verso la vetta avveniva a piedi, lungo i sentieri della montagna, trasformando la partecipazione alla festa in un vero e proprio pellegrinaggio di fede e devozione. Un legame profondo che continua ancora oggi a coinvolgere generazioni diverse.

Non è mancato un momento dedicato alla memoria di Giampiero Borgna, conosciuto come il "tassista delle Alpi", figura molto amata e protagonista di tante iniziative legate al Monte Bignone. Il suo ricordo è stato condiviso con affetto da quanti lo hanno conosciuto e da chi continua a portare avanti lo spirito di aggregazione e passione che ha sempre contraddistinto le attività sulla montagna.

Nel corso della manifestazione si è inoltre svolta la benedizione di una cappelletta, ulteriore testimonianza della volontà di custodire il patrimonio religioso e culturale del territorio. Un momento particolarmente significativo, che si inserisce nel percorso di valorizzazione di un luogo capace di raccontare storia, tradizione e identità sanremese attraverso i suoi sentieri e i suoi simboli.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla recente inaugurazione della panchina gigante rossa, realizzata dal gruppo "I Love Monte Bignone". Un progetto nato dalla passione dei volontari e pensato come nuovo elemento di attrazione turistica e punto di incontro per residenti e visitatori. "Un'iniziativa ideata e portata avanti interamente dal gruppo – è stato sottolineato dagli organizzatori –, con l'obiettivo di far conoscere e amare sempre di più questo straordinario angolo del territorio".

La festa si è conclusa con un momento conviviale, occasione per condividere amicizia e senso di appartenenza. L'assessore Enza Dedali ha rivolto un ringraziamento al presidente Claudio Ammirati, al presidente emerito Valerio Giordano, ai volontari e a tutte le associazioni coinvolte per l'impegno profuso nel mantenere viva una manifestazione ormai diventata uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate sanremese.

Ancora una volta il Monte Bignone si è confermato non soltanto un luogo di grande bellezza paesaggistica, ma anche uno spazio di incontro e memoria collettiva. La Festa della Madonna del Carmelo rappresenta così un appuntamento capace di rinnovare ogni anno quel sentimento di appartenenza che lega i sanremesi alla propria montagna e alle tradizioni più autentiche della città.