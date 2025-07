Ospedaletti, 56.800 euro per mettere in sicurezza il semaforo vicino al Byblos: approvata variazione al bilancio

Intervento urgente a Ospedaletti per la messa in sicurezza del semaforo nei pressi del Byblos, lungo uno dei tratti stradali più delicati del territorio comunale. La Giunta ha approvato con voto unanime una variazione al bilancio di previsione 2025/2027, stanziando 56.800 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto, frequentemente soggetto a guasti e malfunzionamenti.

La somma, coperta con fondi comunali, è stata inserita sia in termini di competenza che di cassa, consentendo di procedere tempestivamente con le opere necessarie. La spesa si è resa necessaria per ripristinare condizioni adeguate di funzionamento e sicurezza in una zona strategica per il traffico cittadino. Nelle scorse settimane, a seguito di un nostro articolo, è stato disattivato un semaforo, considerato 'inutile' visto che era un doppione di quello ancora in funzione, in direzione Sanremo.

Il semaforo, ad oggi, non sarà rimosso, in attesa degli sviluppi futuri che potranno portare alla realizzazione di una rotonda nello stesso tratto di strada. Un progetto previsto, ma che – a causa dei tempi tecnici e delle complesse procedure burocratiche – non è ancora attuabile a breve termine. Per questo motivo, l’amministrazione ha scelto di agire subito, garantendo nel frattempo la sicurezza della viabilità attraverso la manutenzione straordinaria dell’attuale impianto semaforico.

L’intervento, predisposto dagli uffici finanziari con il parere favorevole alla regolarità tecnica e contabile, verrà ora sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale entro 60 giorni, come previsto dalla normativa. Con questa variazione, il Comune di Ospedaletti ha confermato la volontà di agire con concretezza per rispondere alle esigenze del territorio, intervenendo su un impianto ritenuto fondamentale per la gestione del traffico e la tutela dell’incolumità pubblica.