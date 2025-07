Ospedaletti, la minoranza attacca: “Sul semaforo del Byblos serviva una rotonda provvisoria, non altri 56mila euro”

Il gruppo consiliare di minoranza “Ospedaletti Insieme” interviene pubblicamente dopo la recente approvazione della variazione urgente al bilancio comunale con cui la Giunta ha stanziato 56.800 euro per la manutenzione straordinaria del semaforo situato nei pressi del Byblos. Una scelta definita “priva di visione strategica” e che, secondo l’opposizione, rischia di generare ulteriori sprechi senza risolvere il nodo della viabilità cittadina.

“L’intervento riguarda un’area certamente sensibile – scrivono i consiglieri – ma investire nuovamente su un impianto semaforico che rappresenta una soluzione temporanea e superata ci lascia perplessi. Qual è la visione di lungo periodo dell’Amministrazione?”.

Il gruppo sottolinea come la rimozione dei precedenti semafori abbia rappresentato, a loro avviso, “una scelta pericolosa, con possibili gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale”. E rilancia: “Cosa è realmente cambiato rispetto alla situazione precedente? Le modifiche effettuate non sembrano aver prodotto risultati soddisfacenti”.

In alternativa alla spesa sostenuta per l’impianto attuale, la minoranza propone una soluzione concreta e sperimentale: “Chiediamo con urgenza l’installazione di una rotonda provvisoria, per testarne la fattibilità e l’efficacia prima di investire in opere strutturali”.

La conclusione è chiara: “Vogliamo evitare sprechi di denaro pubblico e promuovere soluzioni realmente funzionali e sicure per la cittadinanza. L’Amministrazione dovrebbe puntare su interventi moderni e risolutivi, non su palliativi che rinviano il problema”.