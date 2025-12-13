CNA Imperia brinda all’inclusione: concluso il quarto Corso Barman Inclusivo – Christmas Edition

Si è concluso il 9 dicembre, presso la sede CNA di Sanremo, il quarto Corso Barman Inclusivo – Christmas Edition, un appuntamento che ha saputo coniugare formazione, inclusione sociale ed emozioni autentiche, confermando la profonda sensibilità di CNA Imperia verso le persone più fragili e il valore della partecipazione.

Sotto la guida attenta e appassionata del bartender professionista Antonio Mandica, fiore all’occhiello del Victory Morgana Bay e punto di riferimento molto conosciuto sul territorio, i ragazzi hanno dato vita a una vera e propria performance creativa, realizzando cocktail analcolici colorati e profumati. Zenzero, succo di lampone, limoni dagli intensi oli essenziali e qualche goccia di amaro sono stati gli ingredienti protagonisti di un pomeriggio all’insegna del gioco, dell’apprendimento e della condivisione.

L’iniziativa nasce dall’idea di Chiara e Simone dell’associazione sociale “L’Amore è”, con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’associazione Ad Sidera di Sanremo e del prezioso contributo di Fabrizio, rappresentante della squadra italiana di calcio non vedenti, presenza ormai immancabile e simbolo di inclusione autentica.

Un’esperienza che ha dimostrato come la formazione possa diventare strumento di valorizzazione della persona, andando oltre ogni barriera e restituendo fiducia, autonomia e sorrisi.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, che dichiara:

“CNA Imperia non è solo rappresentanza delle imprese, ma una realtà profondamente radicata nel territorio e attenta al valore sociale delle persone. Questo corso è la dimostrazione concreta di come inclusione, formazione e sensibilità possano convivere. Vedere l’entusiasmo, l’impegno e le emozioni dei ragazzi è per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge a proseguire su questa strada.”

Fondamentale è stata l’ospitalità e la sensibilità dimostrata dalla sede CNA di Sanremo, che ancora una volta ha aperto le proprie porte a un progetto capace di generare valore umano oltre che sociale.

Il successo di questa Christmas Edition rafforza la volontà di CNA Imperia di proseguire e sviluppare iniziative inclusive anche nel prossimo futuro. L’obiettivo è quello di replicare l’esperienza in primavera, continuando a costruire occasioni di incontro, crescita e integrazione.

Un pomeriggio speciale, fatto di sorrisi sinceri, mani che mescolano ingredienti e cuori che battono all’unisono.

Un’esperienza che conferma come l’inclusione non sia solo un concetto, ma un’azione concreta, capace di lasciare il segno.