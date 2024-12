Sanremo: 250 mila euro per la riqualificazione dell'arredo urbano, l'Assessore Donzella "Lavori per l'immagine della città" (Foto)

Oltre agli interventi strutturali che riguardano opere e strutture di medie e grandi dimensioni, il Comune di Sanremo si sta adoperando anche per riqualificare le opere dell'arredo urbano come cestini, transenne, dissuasori e simili.

Si tratta di una serie di operazioni che porteranno alla ritinteggiatura, riparazione e sostituzione dell'arredo, per cui l'amministrazione ha previsto un investimento di circa 250 mila euro. Operazioni che ormai sono in corso da un po' di tempo nel centro cittadino, per rimodernare degli impianti che ormai complice anche il tempo riportano segni di logoramento. Questo ha portato quindi a ritenere necessario l'intervento.

Oltre all'aspetto puramente utilitaristico, questa serie di lavori sarà anche un metodo utile per offrire una migliore immagine della città, che grazie a un arredo urbano riqualificato darà sia ai cittadini sia ai turisti una migliore cartolina di Sanremo.

Tra gli interventi previsti in questo piano di riqualificazione dell'arredo urbano anche la riparazione delle sedute delle pensiline dei bus, la pulizia dei pali di illuminazione pubblica, senza dimenticare gli interventi su strutture più importanti come, tra tutti, il sottopasso Imperatrice, che più volte nel corso degli ultimi mesi è stato soggetto a incidenti, che grazie a queste operazioni l'amministrazione si auspica possano risolversi, offrendo una immagine quanto migliore possibile della città.

"Stiamo eseguendo dei lavori - spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - ridare la giusta immagine a quelle zone e quegli aspetti che erano un po' più trascurati. Ad esempio so che è stato molto apprezzato quanto fatto per il sottopasso dell'Imperatrice, poi siamo passati alla manutenzione e anche a rimuovere quelle pubblicità affisse che danno anche un senso di trascuratezza, per cui procederemo anche a sanzioni nei confronti di queste, dato che c'è il divieto di affissione. E poi si andrà a preparare un progetto di riqualificazione nel centro città, comprendendo Corso Garibaldi, Piazza Colombo, Via Matteotti e Piazza Borea D'Olmo; ad esempio prolungando i marciapiedi di Piazza Colombo con la stessa pietra di Via Matteotti, un tipo più pregiato, che andrà a creare anche un'immagine di continuità, secondo il progetto che abbiamo in mente per l'area".

Questi interventi si aggiungono a quelli effettuati nel 2023 lungo vari tracciati urbani, che hanno visto operazioni su: 132 raccoglitori dei rifiuti denominati Cestone Sabaudo, 700 dissuasori metallico-storico, 504 transenne tipo Sanremo, 439 paletti tipo Sanremo, 31 fioriere metalliche quadra “piccola”, oltre alla sostituzione di 58 pensiline, come sottolinea il progettista il geometra Ivan Raimondo. E ora, aggiunge il geometra, si sta preventivamente eseguendo una manutenzione straordinaria di 350 panchine presenti in territorio comunale.