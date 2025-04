Sanremo: indetta la conferenza dei servizi preliminare per il progetto di riqualificazione del porto vecchio

Il Comune di Sanremo ha indetto la conferenza dei servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione del porto vecchio, con il coinvolgimento dei vari enti interessati nel maxi intervento. Un passaggio molto importante per il restyling dell'approdo storico matuziano, particolarmente atteso da tutta la città e che modificherà radicalmente il fronte mare del centro sanremese, in attesa di un altro progetto, quello del waterfront nella zona di lungomare Calvino.

Saranno poi riunite anche tutte le realtà che lavorano e gravitano nell’area portuale, in modo che ognuno possa presentare le proprie istanze, legate alle rispettive esigenze, per apportare ulteriori migliorie funzionali al progetto. Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancate le rimostranze da parte delle associazioni dei pescatori e di quelle sportive, che hanno chiesto modifiche al progetto, apportate nell'ultima stesura presentata all'Amministrazione.

"Un intervento di tale portata - sottolinea il Comune - che ridisegnerà il fronte mare in uno degli angoli più caratteristici della città, necessita infatti della massima condivisione per giungere al migliore risultato". Ora tocca quindi alla conferenza dei servizi, per un progetto che prevede quattro anni di lavori con ovvi sacrifici per tutti, a partire dalle attività commerciali del porto, particolarmente sviluppate negli ultimi anni.