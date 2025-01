Riviera Trasporti, Amarella: "Nuove direttive dalla Provincia ma occorrono maggiori risorse"

"Come tutti sappiamo Riviera Trasporti rappresenta uno dei problemi più grandi che abbiamo sul tavolo provinciale". Lo dice il consigliere provinciale con delega al trasporto pubblico locale e consigliere comunale a Ventimiglia Gabriele Amarella commentando la situazione di Riviera Trasporti.

"La provincia dal canto suo sta facendo e ha fatto i salti mortali, ha dato per ricapitalizzare la società le ex colonie del Nava, sempre per coprire le perdite del 2022, e nonostante una distribuzione del fondo nazionale non equa rispetto alle altre tre provincie della nostra regione e accordi di programma fermi al 2014, ad una carenza di autisti e mezzi ormai obsoleti, si può dire che sia un miracolo che i bus continuino a circolare" - dichiara Amarella.

"Si sono cercate nuove soluzioni, come l’esternalizzazione del servizio con una ditta in subappalto che ha fornito il servizio con ulteriori 10 nuovi autisti e altrettanti bus da 12/14 posti che hanno potenziato il trasporto sul levante della provincia su determinate corse" - sottolinea Amarella - "Stiamo, inoltre, esaminando il nuovo piano industriale presentato da Riviera Trasporti per fare l’affidamento in house, visto che il precedente è stato rifiutato a maggio perché prevedeva tagli di chilometri e aumenti generalizzati delle tariffe. Così la Provincia ha impartito nuove direttive a RT per il nuovo piano ma occorre recuperare maggiori risorse, perché senza le risorse finanziarie non si possono garantire servizi dignitosi ed efficienti. Tutti i comuni devono fare la propria parte partendo dall'accordo di programma aggiornato per tutti i 67 comuni".

"L’accordo di programma riguardante i servizi di Riviera Trasporti è in corso di aggiornamento: le quote di competenza di ogni Comune, dal gennaio 2025, saranno adeguate agli aumenti Istat dal 2014, inoltre i Comuni corrisponderanno a Rt un’ulteriore quota corrispondente ai servizi aggiuntivi (ulteriori corse rispetto a quelle attuali) erogati dalla società" - fa sapere - "Tutto ciò sarà oggetto di discussione e approvazione nell’assemblea dei sindaci e del Consiglio provinciale che saranno convocati nei prossimi giorni, nell’iter che si intende portare a termine con l’affidamento in house a Rt, entro il 30 giugno, del servizio del trasporto pubblico locale. Questa contribuzione dei comuni si aggiunge all’apposito contributo della Provincia di oltre un milione e alla quota proveniente dal fondo nazionale e regionale del Tpl".