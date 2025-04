Taggia, la maggioranza boccia la mozione per la commissione d’indagine sul caso Siffredi: scontro in Consiglio

È stata respinta con 12 voti contrari e 4 favorevoli la mozione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” per istituire una commissione speciale d’indagine sulle dimissioni del consigliere comunale Jacopo Siffredi. L’iniziativa, discussa durante l’ultimo Consiglio comunale a Taggia, ha riacceso il confronto politico su un caso che continua a far discutere, con accuse incrociate tra maggioranza e opposizione e un esposto già depositato in Procura.

La mozione, illustrata dal capogruppo Gabriele Cascino, intendeva promuovere una verifica interna – distinta da eventuali accertamenti penali – sulle motivazioni delle dimissioni di Siffredi, che in passato aveva dichiarato pubblicamente sui social di essersi dimesso per la perdita delle “condizioni necessarie” per svolgere serenamente il suo incarico. “Chiediamo semplicemente che il Consiglio si esprima su una commissione politica – ha affermato Cascino – non stiamo parlando di inchieste penali, ma del diritto-dovere di questo ente di capire cosa sia accaduto a uno dei suoi componenti. Rifiutarsi di approfondire il caso è un segnale preoccupante e poco rispettoso verso il consigliere più giovane di questa assemblea”.

Ma la maggioranza ha fatto muro. Il vicesindaco Espedito Longobardi ha definito la proposta “inutile”, in quanto “è solo una sovrapposizione rispetto all’esposto già presentato in Procura”, sottolineando che “chi meglio della magistratura può ricostruire i fatti?”. Sulla stessa linea l’assessore all’Istruzione Manuel Fichera: “Nessuno di noi vuole nascondere nulla. Ma non accetto che ci venga detto che non vogliamo sapere cosa sia successo. È proprio la Procura l’organo più idoneo a far luce sulla vicenda”.

Il consigliere di maggioranza Lucio Cava, pur ammettendo un iniziale interesse verso la commissione, ha poi motivato il voto contrario con la scelta dell’opposizione di presentare l’esposto prima ancora di una decisione del Consiglio: “Mi avete dato l’idea di essere prevenuti. Se Jacopo ha qualcosa da dire, può farlo anche ora. Ma così state montando un caso che va oltre ogni misura”.

Duro lo scambio con il consigliere Davide Caldani, che ha ribadito: “La commissione non era contro qualcuno, era per tutti. Volevamo garantire che ogni consigliere potesse lavorare in autonomia e libertà. Dire di no a questo è inaccettabile e vergognoso”. Cascino ha rincarato: “Se non avessimo sollevato la questione, nessuno avrebbe parlato di Siffredi. Il vostro voto sarà giudicato dai cittadini”.

Dalla minoranza anche Giuseppe Federico ha criticato la chiusura del Consiglio: “Se davvero volete capire cosa è successo, fate un esposto anche voi. Il passo è semplice”.

Con il voto negativo della maggioranza, la commissione non verrà istituita. Cascino ha annunciato che il suo gruppo “si attiverà in altri modi, con gli strumenti che la legge mette a disposizione” per portare avanti le verifiche. Ma il caso Siffredi resta aperto, almeno dal punto di vista politico.