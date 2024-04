Ventimiglia, risultati e nuovi membri: Bni Corsaro Nero festeggia il primo compleanno (Foto e video)

Convegno, raccolta fondi, spettacolo dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia e apericena al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia. Così il Capitolo Bni Corsaro Nero ha festeggiato, oggi pomeriggio, il suo compleanno.

(Video in caricamento)

Un'occasione per fare il bilancio dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dal gruppo di imprenditori Business Network International del Capitolo Corsaro Nero durante l'anno. "E' una rete di imprenditori che è presente in tutto il mondo e che attraverso le relazioni, i rapporti e il passaparola strutturato e professionale cercano di aumentare il proprio fatturato. Abbiamo scelto il nome Corsaro Nero dal romanzo del leggendario Emilio Salgari, conte di Roquebrune e signore di Ventimiglia” - spiega il presidente del Capitolo Bni di Ventimiglia, Fulvio Manuello - "Il nostro gruppo di lavoro si chiama Capitolo ed è rappresentato da imprenditori di ogni categoria e di ogni sessione che desiderano conoscersi per diventare credibili e fare business insieme. Il nostro progetto è quello di creare un ponte ideale tra le diverse realtà che popolano il nostro territorio. Naturalmente proiettato verso la nostra vicina Francia e il Principato di Monaco. Tre stati collegati che condividono un passato comune, un presente partecipato e un futuro condiviso”.

Per l'occasione sono stati anche presentati ufficialmente i nuovi membri: l'avvocato e consigliere regionale Mabel Riolfo, Giulia Biancheri, Iole Carminati, Giulia Rastello, Antonio Ruffo e Barbara Vernazza.

Durante la serata sono stati raccolti fondi per l’associazione Oasi Angeli, fondata da don Rito Julio Alvarez, che è un’organizzazione di cooperazione internazionale, nata a Sanremo nel 2008 presso la parrocchia S. M. degli Angeli, con lo scopo di promuovere iniziative di educazione e formazione alla pace e all’integrazione fra i popoli, svolgere attività per raccogliere fondi a sostegno dei bambini della Fundacion Oasis de Amor y Paz, sostenere i progetti sul territorio colombiano e coinvolgere volontari per il servizio in Italia e nella missione in Colombia. "Con il suo servizio di volontariato si occupa di sensibilizzare ragazzi e giovani italiani, in modo particolare nelle scuole, facendo loro conoscere la tragedia della cocaina, dalla produzione al consumo, in Colombia. Alcuni volontari dell’associazione si recano regolarmente in Colombia per contribuire con il loro lavoro allo sviluppo dell’opera e constatare di persona l’efficacia del progetto" - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "E’ sostenuta dalla fondazione Oasis For Peace con sede nel Principato di Monaco che sostiene il progetto partendo dalla piantumazione della pianta del caffè in Colombia, alla coltivazione e raccolta del prodotto fino alla sua commercializzazione".

La Fundacion Oasis de Amor y Paz è un’opera di carità presente nel nord est della Colombia, nel comune di Abrego, dipartimento di Norte de Santander, che si propone come obiettivo principale la formazione e l’educazione alla pace. L’azione concreta svolta dalla fondazione è quella di recuperare bambini braccianti sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati nei gruppi armati illegali a servizio dei narcotrafficanti, per dare loro un futuro diverso, un futuro di pace. Il suo servizio iniziò nel gennaio 2007 con l’accoglienza dei primi 10 ragazzi, oggi i beneficiari sono più di 150 tra bambini, ragazzi, giovani e famiglie provenienti dai territori della coca.

La serata è poi proseguita con un'esibizione dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia e un'apericena sulla terrazza del Forte dell'Annunziata.