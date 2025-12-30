Fondo investimenti stradali, arrivano 50mila euro per Olivetta San Michele: interventi per la sicurezza della viabilità comunale

Arrivano nuove risorse per la viabilità dei piccoli Comuni liguri grazie al Fondo investimenti stradali 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Su una dotazione nazionale complessiva di 12 milioni di euro, alla Liguria sono stati assegnati 335mila euro destinati ad Avegno, Riccò del Golfo e Olivetta San Michele.

Proprio quest’ultimo centro dell’entroterra imperiese è tra i beneficiari del provvedimento con un finanziamento pari a 50.220 euro, destinato a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. Risorse preziose per un piccolo Comune montano come Olivetta San Michele, dove la viabilità locale rappresenta un’infrastruttura essenziale non solo per i residenti ma anche per collegamenti, servizi e attività economiche del territorio.

Secondo quanto spiegato dal viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, i fondi rientrano in una precisa strategia del MIT volta a sostenere i territori più piccoli e garantire sicurezza e qualità alla rete viaria locale: “Con l’assegnazione delle risorse 2025 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni il Mit conferma un impegno concreto a favore dei territori. Il Ministero continua a lavorare affinché le risorse disponibili vengano tradotte rapidamente in cantieri e interventi concreti, sostenendo i Comuni e valorizzando il ruolo strategico delle infrastrutture locali”.

In Liguria, oltre a Olivetta San Michele, i finanziamenti riguardano Avegno (150mila euro per la messa in sicurezza di via Camoglino) e Riccò del Golfo (134.580 euro per rifacimenti stradali e ripristino dei cedimenti in diverse vie del territorio). Per Olivetta San Michele l’obiettivo sarà ora trasformare rapidamente il contributo in interventi operativi, migliorando percorribilità, sicurezza e qualità della viabilità comunale in un’area spesso esposta a dissesti e criticità legate al territorio. Un segnale importante per una realtà periferica che, grazie a queste risorse, potrà contare su infrastrutture più sicure e funzionali.