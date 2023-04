Al Capitolo BNI Corsaro Nero di Ventimiglia non solo imprenditori di successo ma anche validi organizzatori di eventi

Il ‘lancio di presentazione’, così viene chiamato, in BNI, l'inserimento ufficiale di un gruppo di Imprenditori nel tessuto sociale di una città e di un territorio, è un evento creato, organizzato, diretto e partecipato da tutti i membri della squadra.

“I trentaquattro imprenditori del Corsaro Nero – si spiega nel comunicato - che dal 23 settembre del 2022 è diventato un capitolo operativo, si sono succeduti sul palco ed ancora prima nella laboriosa fase di preparazione partecipando ad un'esperienza non comune nella vita di un imprenditore. Questi eventi oltre a fare conoscere alla Cittadinanza, ed alle Istituzioni, la nuova realtà nel business che è nata nel territorio, hanno anche quello di rafforzare lo spirito di squadra, di appartenenza e di sostegno reciproco evidenziando che nel lavoro in squadra nessun obiettivo è precluso.

Professionisti di tutte le categorie, ingegneri, avvocati, consulenti finanziari, farmacisti, imprenditori edili, medici, commercianti di tutte le categorie, ristoratori, organizzatori eventi, commercialisti, amministratori condominiali, idraulici, elettricisti...ecc...ecc. Insomma un vero e reale spaccato della nostra società, e della libera professione che fanno del sostegno ed aiuto reciproco abbinato ad un metodo di impostazione anglosassone, il segreto del successo e del vivere la professione con un animo più disteso e positivo.

Tornando all'evento di venerdì magistralmente pensato e guidato da un terzetto di registi, coinvolgendo tutti i membri, ne hanno creato il copione e realizzato nello suo svolgimento; Lorenzo Bernabò amministratore di condomini, Stefania Virno riflessologa, e Stefano Dodaro marketing e comunicazione hanno dettato i tempi di intervento, inserito le musiche, gestito le luci, organizzato la parte service e multimediale come dei veri professionisti del settore.

Anche il quartetto di conduttori della serata fa parte della squadra del Corsaro Nero: Fulvio Manuello imprenditore del caffè attuale presidente del Capitolo, Guido Felici avvocato e vicepresidente, Dario d'Esposito consulente finanziario e segretario e Celine Haond traduttrice ed interprete e formatrice, hanno gestito il copione tra scenette, presentazioni, momenti umoristici, situazione di coinvolgimento emotivo, come i più scafati professionisti del settore Dobbiamo dire che tutti i membri, gli imprenditori sono stati protagonisti in una presentazione stile Le Iene nel format dell'intervista doppia rendendo effervescente, simpatica ed efficace la conoscenza dell'attività di tutti i membri.

Non dimentichiamo chi si è reso utile nella fase dell'accoglienza Antonella Mercurio servizi ambientali, Samuel Lorenzi produttore di catus e succulente e Margherita Mariellac artchitetto contribuendo al bel clima della serata. Protagonisti anche tutti gli altri imprenditori del Corsaro Nero: Alessandro Bellomi noleggio auto, Alessandro Goso farmacista, Alonso Palamara preparatore atletico, Andrea Lauro serramentista, Antonio Patanè elettricista, Christian Russo agente immobiliare, Claudio Poggi ingegnere, Daniele La Greca geometra, Elio Pacella ristoratore, Elisa Amelia consulente per la sicurezza, Elisabetta Marchetti commerciante di abbigliamento, Fabio Bongiovanni commercio all'ingrosso nel food, Francesco Bonsignore commercialista, Fulvio Gajaudo produttore vini, Giancarlo Sciutto energie rinnovabili, Giuseppe Carpentieri costruzioni edili, Lorenzo Bernabò amministratore di condomini, Marco Zanotto noleggio macchine operatrici, Maurizio Brogna calcestruzzi, Paola Briano medico chirurgo odontoiatra, Paolo Fioroni assicuratore, Don Rito Julio Alvarez Fondazione Angeli Oasi di Pace, Tito Melchiorre consulente metalli preziosi, Valentino Rolla servizi per yacht, Yuri Palmari laboratorio estratti vegetali”.