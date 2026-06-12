Sanremo, debutta la nuova rotatoria sperimentale di San Martino (Foto)

Primo giorno per la nuova rotatoria sperimentale di San Martino, all'intersezione tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora: le operazioni per installare il nuovo sistema sono iniziate nel pomeriggio di ieri e sono proseguiti fino a tarda serata, così che a partire dal primo fine settimana con le scuole chiuse il nuovo sistema di viabilità potesse prendere il via in città.

A partire dalla mattinata di oggi gli automobilisti e i motociclisti cittadini hanno potuto sperimentare per la prima volta la nuova viabilità che l'amministrazione comunale sanremese sta valutando di immettere: questa fase servirà appunto per capire se la soluzione ipotizzata sia ottimale andando a snellire il traffico in una zona che nel passato ha spesso visto casi di incidenti stradali. All'altezza dell'aiuola sono infatti presenti alcuni uomini della polizia locale, adibiti al sostegno e al corretto indirizzamento della viabilità in questa prima fase di assestamento.

Nel frattempo proseguono a lato della chiesa le operazioni di riqualificazione, con i lavori che nel prossimo mese dovrebbero entrare nella fase decisiva.