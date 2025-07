Euforia, preghiera e aggregazione: i pellegrini spagnoli animano Vallecrosia (Foto e video)

Momenti formativi, di preghiera, di riflessione, di aggregazione e di svago. Tante sono state le iniziative proposte, nella giornata di ieri, agli oltre 1100 giovani pellegrini spagnoli, provenienti dalla diocesi di Getafe, vicino a Madrid, e giunti domenica sera nell'estremo Ponente ligure.

Una santa messa è stata celebrata nel cortile dell'oratorio Don Bosco nel corso della mattinata, alla quale ha preso parte anche il consigliere regionale Armando Biasi. Nel pomeriggio, invece, i giovani spagnoli in transito per il Giubileo della Gioventù, che si svolgerà a Roma domenica 3 agosto, hanno potuto partecipare a laboratori e incontri organizzati nella parrocchia di San Rocco. In un momento di svago i pellegrini hanno anche approfittato per fare un tuffo al mare. Dopo cena si sono ritrovati tutti in spiaggia per recitare il rosario. Un momento di preghiera e aggregazione al quale si sono uniti anche i cittadini, le forze dell'ordine, il sindaco Fabio Perri, l'Amministrazione comunale e il consigliere regionale Veronica Russo.

I giovani pellegrini hanno portato una ventata di gioia, spensieratezza e festa in città. Accolti dai sacerdoti don Karim e don Rito, che hanno unito le forze delle rispettive parrocchie per organizzare al meglio la permanenza dei ragazzi, hanno visitato Vallecrosia, riempiendo bar, gelaterie, locali e passeggiando lungo il mercato settimanale del lunedì. Comunità soddisfatta per aver ospitato i pellegrini che hanno animato e riempito le vie della città con canti e danze. Un'accoglienza riuscita grazie al duro lavoro e impegno dei tantissimi volontari che hanno dedicato il loro tempo libero per preparare i pasti, pulire e allestire i luoghi in cui i pellegrini hanno soggiornato. Un lavoro di squadra che ha fatto sentire a casa gli ospiti.

L'evento serale è riuscito in totale sicurezza grazie alla presenza della protezione civile, della polizia locale e dei volontari della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Amigos, bienvenidos a Vallecrosia", ha detto il sindaco Fabio Perri acclamato e applaudito da tutti i giovani presenti - "Desidero ringraziare i responsabili che hanno coordinato questa due giorni molto impegnativa. La nostra comunità ha accolto i pellegrini con tanto affetto e tanto amore e questo ci onora. Voglio fare un grande applauso all'assessore Rosa Rosella Muratore che si è occupata, per conto dell'Amministrazione comunale, di seguire il tutto affinché fosse in ordine. Grazie a tutti i volontari che si sono adoperati nelle parrocchie e nella città. Ringrazio la polizia locale che si è impegnata a gestire l'arrivo e si impegnerà a gestire anche la partenza. In città si è visto un clima di famiglia perché vedere tutti questi giovani che camminano per la nostra città, in tutte le vie, ci ha fatto un grande onore. Grazie di cuore per aver scelto la nostra città come tappa principale. Ringrazio anche i comuni di Bordighera e Camporosso che hanno dato supporto. Invito i pellegrini a portare nel loro viaggio un messaggio di pace, unione e di fratellanza per il mondo intero visto che oggi ne abbiamo veramente bisogno".