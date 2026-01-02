Sanremo: pomeriggio di musica a Casa Serena con il concerto dell’Orchestra Sinfonica

Momenti di gioia e serenità questo pomeriggio a Casa Serena, dove è andato in scena il concerto-spettacolo “Modugno tra cielo e terra” a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Gli ospiti e i loro famigliari hanno infatti assistito ad una prova aperta con tredici brani del repertorio di Modugno, tra i quali “Amara terra mia”, “Vecchio frac”, “Resta cu’ mme”, “Tu si ’na cosa grande”, “Meraviglioso” e l’indimenticabile “Nel blu dipinto di blu”. A dirigere l’Orchestra è stato il maestro Giancarlo De Lorenzo. Lo spettacolo è stato interpretato da Peppe Voltarelli, con testi scritti e recitati dall’attore Davide Mancini.

“Un pomeriggio trascorso insieme ascoltando buona musica eseguita dalla nostra Orchestra Sinfonica e ricordando un grande artista come Domenico Modugno – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Un momento conviviale per salutare il nuovo anno insieme agli ospiti di Casa Serena e ai loro famigliari. Auguri di buon anno che abbiamo voluto portare anche a tutto il personale della struttura, che ringraziamo per il lavoro svolto quotidianamente. Per l’organizzazione di questa giornata speciale desidero infine ringraziare il direttore di Casa Serena Luca Ghiglione e il maestro Giancarlo De Lorenzo con tutta l’Orchestra Sinfonica”.