Ventimiglia, lavori di asfaltatura in via Veneto: sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro

Sopralluogo dell'Amministrazione Di Muro per verificare lo stato dei lavori di asfaltatura, iniziati lunedì scorso, nella città di Ventimiglia.

L'intervento coinvolge, al momento, via Vittorio Veneto. "Questa mattina, insieme all’assessore Marco Agosta, abbiamo effettuato un sopralluogo ai lavori di asfaltatura del secondo tratto di via Veneto" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Con questo intervento prende ufficialmente il via, come annunciato in consiglio comunale, il piano asfalti 2026, un programma di manutenzione importante che proseguirà con altri interventi in città. Il piano coinvolgerà il centro e le frazioni, con un investimento complessivo di 730.000 euro. La settimana prossima proseguiremo in via Chiappori".

"Un impegno concreto per migliorare la sicurezza e la qualità delle nostre strade" - sottolinea il primo cittadino - "L’obiettivo dell’Amministrazione è ampliare ulteriormente le risorse nel corso del 2026, per proseguire con nuovi interventi sul territorio perché per noi mettere mano alle strade, renderle sicure, ma anche confacenti di un arredo urbano per i residente e i turisti, è una priorità assoluta".

"Abbiamo dato una logica al piano asfalti" - mette in risalto il vicesindaco Marco Agosta - "Abbiamo fatto la parte est di via Veneto, di fronte alle scuole. Ci siamo coordinati con Rivieracqua perché abbiamo sostituito un tubo vetusto. Continueremo in via Veneto e poi proseguiremo per tutto il 2026".