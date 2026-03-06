Sanremo approva il progetto esecutivo della “Passeggiata dei Campioni”: via libera ai lavori del primo lotto

E' stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della “Passeggiata dei Campioni”, un intervento che punta a valorizzare uno spazio dedicato ai protagonisti dello sport legati alla città. Il progetto, redatto dall’architetto Sergio Raimondo, era stato affidato con determina dirigenziale del dicembre 2025 e comprende anche la direzione lavori e la direzione artistica dell’intervento. Il progetto esecutivo è verificato e validato dal Responsabile unico del procedimento, l’ingegner Lorenza Rebaudo.

Tra gli elaborati approvati figurano il quadro economico complessivo, le tavole progettuali con piante e prospetti, i particolari esecutivi dei totem dedicati ai vincitori e all’albo d’oro, oltre ai rendering delle aiuole e degli arredi previsti lungo il percorso. Il primo lotto dell’intervento prevede un investimento complessivo di 78.019 euro, di cui 63.950 euro per i lavori e 14.069 euro per l’IVA. La somma è finanziata con avanzo libero di bilancio e trova copertura nel capitolo destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. L’opera, come specificato nella delibera, non rientra nella programmazione triennale dei lavori pubblici perché l’importo complessivo è inferiore alla soglia di 150 mila euro prevista dalla normativa. Il progetto ha inoltre ricevuto il nulla osta della Capitaneria di Porto di Imperia, trattandosi di un intervento classificato come manutenzione ordinaria ai sensi del Codice della Navigazione.

Lungo Corso Imperatrice saranno posizionati dei totem che ripercorreranno alcuni momenti epici della Classicissima, con l’albo d’oro e la possibilità, attraverso un QR code, di rivivere le fasi salienti dell’anno in questione. Inoltre verranno posizionati i calchi delle mani dei vincitori, maschile e femminile, partendo da quelli della passata edizione: Mathieu Van Der Poel e Lorena Wiebes. Una vera e propria “Walk of Fame” della Milano-Sanremo che sarà implementata anno dopo anno.

“Quello tra Sanremo e il ciclismo è un legame storico e indissolubile, in cui sport e turismo si uniscono in un connubio ideale - dichiara l’assessore Alessandro Sindoni - Le nostre strade, dal mitico Poggio al rettilineo finale, sono state teatro delle sfide dei più grandi campioni delle varie epoche. Il nome di Sanremo è quindi da sempre un punto di riferimento nel ciclismo grazie alla Classicissima, considerata a tutti gli effetti il mondiale di Primavera”.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, la Giunta ha dato mandato al dirigente del settore Lavori pubblici di avviare tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell’opera. L’affidamento dei lavori sarà definito con un successivo provvedimento dirigenziale, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.