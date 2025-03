Tariffe idriche: Giordano (M5S) “Tessuto agricolo e imprenditoriale in affanno per colpa del gestore”

Il Movimento 5 Stelle regionale ha ascoltato oggi, in quarta Commissione i presidenti di Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti e Cia imperiesi sugli aumenti tariffari non adeguati delle bollette dell’acqua.

“Da tutte le organizzazioni di categoria – dice il M5S - una voce unanime: la situazione è insostenibile e molte aziende, di questo passo, potrebbero essere costrette a chiudere i battenti perché schiacciate da tariffe al limite dell’assurdo. È inaccettabile che solamente il 15% delle attività imprenditoriali sia a conoscenza della tariffazione idrica e che tutte le altre, quando arriva la bolletta, debbano fare gli scongiuri. Parimenti, è inaccettabile che un’impresa non possa redigere un piano economico o prevedere investimenti per la propria crescita perché costretta a vivere nell’incertezza di fattura in fattura. Ad aggravare il quadro, il fatto che il gestore della risorsa non apra alle rateizzazioni richieste dai consumatori e dalle associazioni di categoria”.

“Entrando nello specifico - il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano a margine della seduta odierna - abbiamo scoperto che a oggi è a rischio chiusura circa il 25% delle 600 imprese agricole della provincia di Imperia. Questo succede soprattutto per colpa delle bollette idriche. E non potrebbe essere altrimenti, vista la mancanza di invasi. Promessi dal centrodestra a ogni tornata elettorale, sono ancora di là da venire e così gli agricoltori sono costretti a ricorrere alla costosissima acqua potabile. È insostenibile, soprattutto ora che famiglie e imprese devono fare i conti con gli aumenti in bolletta nella totale indifferenza del Governo centrale che preferisce spendere in armamenti”.

“Da un lato – termina il M5S - quindi abbiamo bollette salatissime e dall’altro un territorio che non riceve in cambio alcun miglioramento dell’infrastruttura a fronte della spesa sostenuta. Praticamente, eccetto qualche tapullo peraltro mal riuscito visti i continui disservizi, i tanti, troppi soldi versati dall’utenza anziché essere reinvestiti per efficientare la rete idrica, si disperde nel nulla proprio come l’acqua nei tubi di Rivieracqua”.