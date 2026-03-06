A10 Savona – Ventimiglia, nuove misure alla barriera per ridurre code e rallentamenti verso la Francia

La riconfigurazione del piazzale per agevolare l’ingresso dei veicoli diretti in Francia, l’utilizzo di un maggior numero di ausiliari del traffico per un più efficace indirizzamento dei veicoli sulle piste di esazione e l’incremento di esattori in pista nei periodi di maggior traffico.

Sono alcune tra le principali misure attivate dalla data odierna da Concessioni del Tirreno, concessionaria della A10 Savona – Ventimiglia, per fluidificare il traffico alla nuova barriera di Ventimiglia, una delle più grandi strutture per il pedaggio autostradale presenti in Italia con 23 piste di esazione (5 entrate dalla Francia, 10 uscite dall’Italia, 3 entrate da Ventimiglia e 5 uscite per Ventimiglia).

"Tali soluzioni - si spiega nella nota -, introdotte dalla concessionaria dopo un attento studio dei fattori che impattano sulla velocità di deflusso dei veicoli presso la nuova barriera, puntano a mitigare le turbative al traffico che si verificano in alcuni giorni della settimana caratterizzati da un cospicuo incremento del traffico transfrontaliero nella sola direzione da e per la città di Ventimiglia e, nei periodi di esodo, in direzione Francia.

Entro il prossimo 19 marzo, inoltre, Concessioni del Tirreno renderà bimodali (pagamento tramite telepedaggio e carte) due delle 5 piste di esazione in uscita per la città di Ventimiglia che attualmente prevedono anche il pagamento attraverso contanti, a vantaggio dei tempi di transazione, mentre è in programma entro il prossimo 30 giugno il posizionamento di portali segnaletici aggiuntivi per il presegnalamento delle modalità di esazione alla barriera.

La concessionaria sta inoltre valutando la fattibilità di realizzazione, entro il prossimo 30 giugno, di un ampliamento della rampa da Ventimiglia per la Francia e di quella per Ventimiglia, insieme alla realizzazione di una nuova area di sosta per i mezzi trasportanti carichi eccezionali, evitando così che quest’ultimi possano impegnare una pista di esazione per lungo tempo.

Infine, sono in corso interlocuzioni con la società che si occupa delle transazioni di pagamento per mettere in atto ulteriori misure atte a velocizzare i tempi di risposta dei sistemi di pagamento elettronici che, per gli utenti francesi, risultano più lunghi a causa della richiesta di validazione delle carte.

Concessioni del Tirreno coglie l’occasione per sottolineare come, dal punto di vista orografico, la presenza, lato Italia, della galleria Siestro e del fiume Roja e, lato Francia, della galleria Del Monte abbia costituito un vincolo in fase progettuale per l’ampliamento della superfice del piazzale e, conseguentemente, del numero di piste di esazione che, comunque, è corrispondente a quello della barriera preesistente.

In merito alle turbative al traffico è inoltre da evidenziare una differente diffusione del telepedaggio tra utenti italiani e francesi: mentre nell'area nord-occidentale italiana il tasso di utilizzo di tali sistemi supera il 70% dei transiti totali, nella barriera di Ventimiglia raggiunge poco più del 40%. Considerando che, su un totale di 23 piste di esazione, 21 sono dotate di telepedaggio, un utilizzo maggiore di tale sistema di pagamento migliorerebbe significativamente il deflusso alla barriera.

Concessioni del Tirreno sta portando avanti positive interlocuzioni con tutte le istituzioni del territorio finalizzate all’individuazione di ulteriori soluzioni in favore degli utenti".