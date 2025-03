Tragedia a Bussana, patteggia il camionista che travolse i due studenti: ok alla condanna a 3 anni di carcere

Si è concluso con una condanna a 3anni di carcere il processo che vedeva imputato Vasile Teleptean, il 56enne romeno accusato di omicidio stradale per aver travolto e ucciso il 23 febbraio dello scorso anno, a Bussana, mentre era alla guida del proprio tir, lo studente Mohtadi Doukhani, 17 anni di Triora, e ferito gravemente la sorella 15enne, Manar.

Stamani il gup di Imperia, Massimiliano Botti ha accordato il patteggiamento avanzato dai legali degli imputati, Luca Brazzit e Tito Schivo.

Quella mattina di ormai quasi un anno fa i due fratelli si stavano recando a scuola, l’Istituto Ruffini Aicardi a Sanremo, e stavano percorrendo a piedi la bretella di via Frantoi Canai, a Bussana. Per il 17enne non ci fu nulla da fare, morì poco dopo, mentre la ragazzina venne trasportata in gravissime condizioni a Pietra Ligure. Fortunatamente la giovane riuscì a uscire dal reparto di rianimazione e venne trasferita presso il reparto di ortopedia.

Il camionista venne rintracciato subito dopo dalle forze dell'ordine e per lui scattò prima il carcere e poi gli arresti domiciliari revocati, però nel dicembre scorso e sostituiti con il divieto di espatrio. Fin da subito l'imputato in lacrime disse sia al pm Paola Marrali che al gip, in sede di interrogatorio, di non essersi accorto di aver travolto i due studenti, ma di averlo compreso solo fino a quando non è stato fermato dalle forze dell'ordine e poi arrestato in quanto colpito da provvedimento restrittivo.

Per quanto riguarda il divieto di espatrio il legale ha già richiesto al gup la revoca e la Procura di Imperia ha dato parere favorevole. Si attende a giorni la decisione del gup Botti.