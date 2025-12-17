Caso Magaton, oggi la sentenza nel processo per presunti raggiri a un anziano, chiesti fino a 9 anni e mezzo

È attesa per questa mattina la sentenza nel processo che vede imputati Sonia Magaton, il marito Daniele Riviera e il figlio David, accusati di aver sfruttato la fragilità di un anziano di Riva Ligure per ottenere da lui ingenti somme di denaro attraverso una lunga sequenza di raggiri. L’udienza odierna si aprirà con le repliche del pubblico ministero e della difesa, passaggio conclusivo prima della decisione del collegio.

Il procedimento è entrato nella sua fase decisiva dopo la requisitoria del pubblico ministero Veronica Meglio, che ha chiesto condanne severe: 9 anni e 6 mesi di reclusione per Sonia Magaton, 6 anni per Daniele Riviera e 4 anni per il figlio David. Secondo l’accusa, la presunta vittima, un venditore di formaggi in pensione, sarebbe stata progressivamente manipolata e indotta a versare denaro attraverso un meccanismo basato su pressioni psicologiche, falsi pretesti e figure professionali inesistenti.

La vicenda, nella ricostruzione della Procura, avrebbe avuto inizio nel 2016, dopo un incontro casuale al mercato. Da lì sarebbe nato un rapporto presentato come collaborazione commerciale per l’acquisto di formaggi da un fornitore sardo. I primi ordini sarebbero andati a buon fine, ma dopo una terza fornitura mai consegnata la situazione avrebbe preso una piega diversa. L’anziano sarebbe stato convinto che, per recuperare il denaro, fosse necessario sostenere spese legali sempre più onerose, legate a procedimenti giudiziari mai esistiti. In questo contesto, secondo l’accusa, sarebbe comparsa anche una fantomatica avvocata che, tramite telefonate e continue richieste, avrebbe sollecitato nuovi versamenti, evocando cause e contenziosi tra Montecarlo, la Svizzera e l’Est Europa.

Sempre secondo la Procura, l’uomo avrebbe finito per prosciugare i propri conti correnti, contrarre prestiti e arrivare a vendere due immobili di famiglia pur di far fronte a quelle richieste. In aula, il pubblico ministero ha descritto la parte offesa come una persona “suggestionabile”, sottolineando come la coerenza del racconto e i riscontri raccolti renderebbero credibile la ricostruzione accusatoria.

Di segno opposto la posizione della difesa. L’avvocato Luca Ritzu, che assiste tutti e tre gli imputati, ha contestato l’intero impianto accusatorio, sostenendo che non esisterebbe alcuna prova concreta dei versamenti di denaro agli imputati. Nel corso dell’arringa ha prodotto documentazione bancaria per dimostrare che l’anziano effettuava prelievi rilevanti già dal 2015, quindi prima dell’incontro con la famiglia Riviera-Magaton, e per motivi che, secondo il legale, non avrebbero alcun collegamento con gli imputati.

“La narrazione della persona offesa non regge ed è priva di riscontri oggettivi”, ha ribadito Ritzu, chiedendo l’assoluzione piena per tutti. Una tesi che si scontra frontalmente con quella dell’accusa, rendendo il verdetto particolarmente atteso.

Questa mattina, dopo le repliche finali del pubblico ministero e della difesa, il tribunale si ritirerà in camera di consiglio. La sentenza è attesa al termine dell’udienza e metterà la parola fine a un processo complesso, che contrappone la ricostruzione di una lunga attività di raggiro a quella di un uomo indebitato, senza legami economici dimostrabili con gli imputati.